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fahrettin koca, AK Parti, Türkiye, Politika

TBMM Genel Kurulu

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vaka sayılarının artmamasının herkesin en büyük temennisi olduğunu belirterek, "Bu konuda herkes elinden geleni yapıyor ama vaka sayılarının artışına karşı altyapımız gerçekten iyi." dedi.

19.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:34
TBMM Genel Kurulu

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vaka sayılarının artmamasının herkesin en büyük temennisi olduğunu belirterek, "Bu konuda herkes elinden geleni yapıyor ama vaka sayılarının artışına karşı altyapımız gerçekten iyi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid -19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi vermesinin ardından Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri söz aldı.

AK Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Akdağ, milletvekillerinin, koronavirüsle mücadeleye ilişkin ortak aklı ortaya koyma konusundaki tutumunun takdire şayan olduğunu söyledi.

Görüş farklılıklarının doğal karşılanması gerektiğini dile getiren Akdağ, "Önemli olan, meseleye samimiyetle yaklaşılıyor mu? Meseleye karşı gösterilen liderlik ne durumdadır? Allah'a binlerce kez şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın krizler karşısında her zaman gösterdiği yüksek dirayeti bu salgında da görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin, çok iyi işleyen erken uyarı ve cevap sistemi bulunduğunu belirten Akdağ, "Bu tip salgınlara epidemiyolojik anlamda cevap verecek şekilde yetkin eğitimler alan sağlık personeli kadromuz var. 2002'den bu yana geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz sağlık altyapımız, operasyonel gücümüz, bilimsel yaklaşımımız, şeffaflık geleneğimiz dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisinde büyük avantajlarımız olmuştur." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin, pandemiye hazırlık kapsamında önemli katkısına değinen Akdağ, "Şehir hastanelerini bir pandemide kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz, bir blokunu kullanırsınız ama toplu olarak bu hastanelerin ülkemizdeki yoğun bakım ve hasta bakım kapasitesini artırdığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Akdağ, Türkiye'nin oldukça gelişmiş özel hastane kapasitesi olduğunu, pandemi durumunda özel hastanelerin de taşın altına elini koyacağını söyleyerek, "Vaka sayılarının artmaması hepimizin en büyük temennisidir. Bu konuda herkes elinden geleni yapıyor ancak vaka sayılarının artışına karşı altyapımız gerçekten iyi." değerlendirmelerinde bulundu.

"Toplumsal güveni ayakta tuttuk"

Türkiye'nin, bazı ülkelerde birbirine zıt şekilde görülen toplumsal duyarsızlık ve panik uç noktalarına da savrulmadığına dikkati çeken Akdağ, "Orta yolu takip ettik, şeffaf davrandık, toplumsal güveni de ayakta tuttuk." dedi.

Alınan tedbirlerle enfeksiyonun Türkiye'ye girişinin geciktirildiğini belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi yurt içinde yayılmayı önlemeye çalışıyoruz. Bu noktada Türkiye'yi, aynı problemi yaşayan ülkelerle kıyasladığımızda farkı görebiliriz. İtalya'nın kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası Türkiye'nin üç katı. Sağlık sistemine ayırabildikleri para Türkiye'nin birkaç katı ama olanları hepimiz görebiliyoruz.

Türkiye'de önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğimiz hasta yüküne ne kadar hazırız? Türkiye'yi farklı kılan nedir? Vaka sayıları artmasın diye gayret ediyoruz ama hastalanan vatandaşlarımızı en uygun şekilde tedavi etmek zorundayız. Türkiye'deki hasta yataklarının yüzde 74'ü, içinde tuvalet ve banyosu olan odalardır. Bir hastayı izole edebileceğimiz 99 bin odamız var. Bu oran, AK Parti iktidarından önce neydi? Maalesef yalnızca yüzde 6,4'tü. Türkiye, krizle böyle bir durumda kalsa altında kalır, ezilirdi."

"40 bin yoğun bakım yatağı bulunuyor"

Türkiye'de 40 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunduğunu, bunların 25 bininin üzerindekilerin erişkin yatak sayısı olduğunu söyleyen Akdağ, şunları kaydetti:

"Yine de böyle bir krizi karşılamakta zorluk çekebiliriz. Özellikle büyükşehirlerimizde yoğun bakımlarda yatak doluluk oranları yüksek ama birçok diğer şehirde bu oranın düşük olduğunu biliyoruz. Şimdi süreci çok iyi yöneten Sağlık Bakanımız, kendisiyle bir gün önce görüştüm. Yeni bir planlamayla yoğun bakımlarda solunum cihazı eksik olan yerlere, solunum cihazlarının çok aktif kullanılmadığı hastanelerden belki birtakım ilaveler yapmak suretiyle ya da o hastanelerde sisteme sokmak suretiyle bu meselenin planlamasını yapıyor."

Türkiye'de bütün sektörlerde 25 bin solunum cihazı olduğuna işaret eden Akdağ, "Bunların 18 binini erişkin hastalara kullanabilecek durumdayız ancak sağlık sisteminiz ne kadar güçlü olursa olsun bu kadar ağır bir yükün karşısında zorlanır. Hepimizin yapması gereken, bugüne kadar yaptığımız gibi bu yükün artmaması için gayret etmek." diye konuştu.

Akdağ, sağlık çalışanlarının, Türkiye'ye koronavirüsle mücadeleye ilişkin mesajı olduğunu belirterek, sağlık personelinin, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evinde kal." mesajını yansıtan görseli paylaştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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