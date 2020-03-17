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TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek.

17.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:06
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek." dedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerilerine geçildi. İYİ Parti, HDP ve CHP'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kovid-19 ile mücadelenin sadece kamunun, özel sektörün ya da belli bir kesimin görevi olmadığını, vatandaşlarla birlikte bir bütün olarak seferberlik halinde yapılması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekonomi alanında da adımlar atmak gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Hiçbir firmanın iflasına müsaade etmemek lazım. 10 civarında işçi çalıştıran KOBİ'lerin, ödemelerini aksatmadan yapabileceği mekanizmayı geliştirmek lazım. Vergiler mutlaka ertelenmeli. Planlamış ödemeler için 0'a yakın faizle kredilendirme yapılmalıdır. Aksi takdirde bu, zincirleme bir ekonomi kilitleme etkisi gösterir. Gıda ve lojistik düzenli takip edilmelidir." dedi.

Konunun parlamento tarafından da sahiplenilmesi için bir araştırma komisyonunun kurulmasını isteyen Tatlıoğlu, ne gibi tedbirlerin alınabileceği konusunda ortak aklın üretilmesi gerektiğini ifade etti.

HDP Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki, küresel pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, sağlık emekçilerinin güvenli koşullarda çalışmalarının temin edilmesi, salgın nedeniyle alınacak önlemlerin belirlenmesi, bu önlemlerle doğru orantılı olarak ekonomik ve sosyal alanlarda alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun mutlaka kurulmasını istedi.

Tiryaki, pandemi ilanına yol açan bir salgını TBMM'nin izlemesinin beklenmeyeceğini, araştırma komisyonunun hemen kurularak yarından itibaren çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, koronavirüsle mücadele konusunda Türkiye'nin, vakanın Çin'de çıkmasıyla tedbirlerini almaya başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu'nu oluşturduğunu ve hastalıkla nasıl mücadele edileceği, hastalarla ilgili ne gibi tedbir alınacağı, hastaların nasıl tedavi edileceğine ilişkin bir algoritmanın oluşturulduğunu anlatan Güneş, "Dünyada pek az ülkenin ortaya koyduğu öngörüyü ve dirayeti ortaya koyarak ilk defa Çin'den gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi. Diğer taraftan, bu hastalığın yaygınlaşmasıyla beraber Çin ile ardından da İran ile iletişim kesildi. Arkadaşlar diyor ki '82 milyondan sadece 2 bin kişiye test yaptınız.' Kişide hastalık oluşmadan önce test yapmanın bir anlamı yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde tüm halkın taranması diye bir unsur yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, en önemli tedbirin sağlık çalışanı sayısının artırılması olduğunu söyledi. Kamu çalışanları açısından da sıkıntıların bulunduğunu dile getiren Koncuk, Meclis açısından da salgının sorun oluşturduğuna dikkati çekti. Koncuk, "Bir risk grubu olduğumuzu bilerek hareket etmemiz gerekir. Meclisin de 14 günlük süreçte çalışmalarını bir süre askıya almasında fayda olduğunu hepiniz kabul edersiniz." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, alınan önlemlerin takipçisi olduklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığı, AK Parti Grubu ve onun destekçileri erken bir başarı duygusuna kapıldılar. Sağlık Bakanlığının başarılı olduğuna dair elimizde gerçekçi bir veri yok. Testleri yaparsınız, testler sonucunda ülkemizde daha az sayıda koronavirüs vakası olduğunu ispatlarsınız... Oysa Türkiye'de az test yapılmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhtemel vakalara karşı Türkiye'nin en hazırlıklı ülke olduğuna dikkati çekti. Alınan kararların halkın sağlığına verilen önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Esgin, "Koronavirüsle ilgili yanlış ve maksatlı haberler milletimize karşı yapılmış alçak bir infial terörü saldırısıdır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, salgın öncesinde bir "felaket yönetimi planı" hazırlanması gerektiğini belirterek, "Bu plandan kastım şu, bu tip bir şey başımıza gelmeden önce her bir adımını planlamamız gerekiyor. Böyle bir planımız olsaydı umreden gelen vatandaşlarımız uçağa binmişken saat 04.00'te yurtları boşaltmak zorunda kalmazdık. Test kitlerini ihraç etmemeliydik. Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığının, sizin, bizim, hepimizin bir felaket senaryosunu da içine alacak şekilde, bütün senaryolara hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğdu, milletvekillerinin de Genel Kurul'daki sıralara birer ara koyarak oturmaları önerisini dile getirdi.

Çok uzun saatler çalışmak durumunda kalabilecek sağlık personeline hemen bu ay iki maaş ikramiye verilerek kendilerini bu duruma hazırlamalarına katkı sağlanabileceğini söyleyen Erdoğdu, atanamayan sağlık personelini atamak için de hazırlanılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bir gündemle çalıştığına dikkati çekerek, "Sağlık Bakanımız 19 Mart Perşembe günü İç Tüzük'ün 62'nci maddesi çerçevesinde Meclisimizi, Genel Kurulu bilgilendirecek." dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantılarında alınan kararların kamu kurumlarına ve vatandaşlara iletilerek anlık olarak tedbirlerin alındığını dile getirdi. Şeker, "Pandemi planlarımız hazırlandı. Bu planlar içinde hangi kurum ne yapacak, nasıl tedbir alacak, hangi araca, cihaza ne kadar gereklilik var, bunların nereden tespit edileceği de belirtilmiş vaziyette." diye konuştu.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin yeni tip koronavirüs konusundaki grup önerileri kabul edilmedi.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de müzakerenin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Kaynak: AA

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