25.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:58

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Partinin, çocuk yaşta ve erken yaşta evliliğin nedenlerinin tespiti ve bu sorunların önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ozan Ceyhun'un Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak atanmasını eleştirerek, Ceyhun'un, ülkücü Mustafa Erol'un öldürülmesiyle ilgili yargılandığını savundu.

Koncuk'un bu sözleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Saptırma, yargılanmadı. Kesin bilgi ile konuşuyorum, sen yalan ve iftira atmaya çalışıyorsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada MHP'li bazı milletvekilileri de İsmail Koncuk'a tepki gösterdi.

Partilerinin grup önerisine destek de isteyen Koncuk, çocuk yaşta evliliklerin milletin kültürüyle doğrudan bağdaşmadığını söyledi.

CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu, çocuk gelinleri, erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru göstermeye çalışan hiçbir hamleye izin vermeyeceklerini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti'nin, hukukun cevaz verdiği evlilik kurumunu destekleyen bir parti olduğunu, bunun dışında kabul ettikleri bir evlilik anlayışının bulunmadığını vurguladı.

AK Parti hükümetleri döneminde erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için yapılan yasal düzenlemeleri aktaran Bekle, söz konusu düzenlemelerle küçük yaşta evliliklerin azaldığının görüldüğünü kaydetti.

Erken yaşta evlilik mağdurlarının sorunlarının da çözülmesi gerektiğini söyleyen Cemal Bekle, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi parti grupları bu konuyu en az benim kadar iyi biliyor. Toplumda bu konuda bir sıkıntı var. Siyaset kurumu olarak bunu görmezden gelmemek gerekir. Bu konuya Meclis, ortak bir iradeyle, ortak bir metinle çözüm bulmalıdır. Bu ailelerin yaşadığı mağduriyetlere birçok vakada şahit olduk, sadece anne ve baba değil, çocukların yaşadığı mağduriyete, yaşanan acılara, yaşanan istismara hep beraber şahidiz."

Konuşmaların ardından İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca HDP'nin, Van'ın Başkale ilçesindeki depremden kaynaklı sorunların ve yaşanan eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla verdiği grup önerisi görüşüldü.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, depremzedelerin, arama ve kurtarma konusunda ciddi eksikliklerin olduğu, çadırların yeterli olmadığı, çadırlarda elektriğin olmadığı, konut ve ahır enkazına erken müdahale edilmediği şeklinde itirazları ve şikayetlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Koç, "Van'ın Başkale ilçesinde ciddi bir hasara, büyük bir zarara ve insan yaşamına mal olan depreme ciddiyetle yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Türkiye'nin son 20 yılda deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini dile getirdi.

Kaya, Meclis'te 2010'da deprem riskiyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulduğunu ve 2011'de raporun okunarak kabul edildiğini anlattı.

AK Parti'li Kaya, "20 yıl önce Marmara depremine Ankara'dan ulaşamayan bir Türkiye'den bugüne geldik. Bugün farklı şeyleri ve farklı noktaları konuşuyoruz. Gerek mevzuat düzenlemesi açısından, gerek deprem riskinin azaltılması ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından fevkalade iyi bir noktadayız." dedi.

Başkale'deki depremin ardından da hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Erol Kaya, depremlerde yıkımın önlenebilirliği konusunda atılacak adımlarda hızlı hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin, intihar vakalarının nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması önergesine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye'de açlık sınırının son 17 yılda 5 kattan fazla arttığını, işsizliğin her ay arttığını savundu.

Son 17 yılda 50 bin 378 kişinin intihar ettiğini söyleyen Arık, "Kimi yurttaş devlet daireleri önünde kendisini yakarken kimisi de ailesiyle birlikte siyanür içerek yaşamına son vermiş. Son 2 yılda sadece Meclis'in önünde 4 intihar girişimi olmuş. Peki, siz ne yapmışısınız? Yayın yasağı koymuşsunuz, gizlemeye çalışmışsınız." diye konuştu.

İktidar partisinin halkın derdiyle dertlenmediğini öne süren Çetin Arık, "Yoksulluk, fakirlik, intiharlar, depremler AK Parti'nin gündeminde yok. Gündemlerinde kupon arazilerinin nasıl paylaşılacağı, kime verileceği, yandaşın vergi borcunun nasıl sıfırlanacağı var." şeklinde konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığının, intiharı önleme çalışmaları konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, bu çerçevede 2015 yılından itibaren 116 bin kamu görevlisi ve ailenin eğitildiğini, şu anda her ilde intiharı önleme il eylem planları çerçevesinde ilgili kurulların da çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Akdağ, Türkiye'de 2001 ile 2018 arasında intihar oranlarında bir farkın bulunmadığını dile getirerek, "Türkiye'de intihar oranlarında herhangi bir artış yok. Türkiye intihar oranı en düşük olan ülkelerin içerisindedir. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün sıralamasında intihar oranları açısından 100'üncü sıradadır. Dolayısıyla, konunun bir halk sağlığı problemi olduğu bir gerçektir ama meseleye doğru yaklaşmak ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Akdağ, intiharın özellikle medyada, sosyal medyada ya da politikacılar tarafından sunum biçiminin intiharı düşünen kişiler üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin görüşmelerinin ardından İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in, "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi ele alındı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Erel'in önerisi kabul edilmedi.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ile komisyon üyeleri, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

Genel Kurulda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA