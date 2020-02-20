20.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:38

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "geçici koruma altındaki Suriyeliler" ile ilgili önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, milletin ekonomik sorunlarla boğuşurken, Suriyeli sığınmacıların ülkeye 80 milyar doları aşan bir maliyet getirdiğini savundu.

Türkiye'nin demografisinin değiştiğini belirten Özdağ, Türkiye'de kayıtlı olan Suriyelilerin ülkede kalması durumunda 20 yıl sonra 11,3 milyon Suriye kökenlinin Türkiye'de yaşayacağını iddia etti.

Ümit Özdağ, Suriyelilerin kültürel ve ekonomik hak talepleriyle birlikte siyasal hak taleplerinde de bulunabileceğine işaret ederek, bunun Türkiye için bir güvenlik sorunu haline geleceğini belirtti. Özdağ, Suriyelilerin ileride ne gibi tehditlere yol açacağının bir milli güvenlik konusu olduğunu vurguladı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Suriyelilerin de çeşitli sorunlar yaşadığını ve ucuz iş gücü olarak kullanılmaya çalışıldığını dile getirerek, "Suriyeli meselesi, bu şekilde manipüle edilerek toplumun karşı karşıya getirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de bu konunun Meclis'te araştırılmasını önerdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin, kendisini bölgeden soyutlama imkanının olmadığını belirterek, "Diplomasi alanında Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Sahada da varız, var olacağız. Ne insani sorumluluklarımızdan ne de menfaatlerimizden taviz vereceğiz. Suriye ile mücadeleden imtina edersek, yarın çok daha çetin mücadeleleri kendi topraklarımızda yürütmek zorunda kalacağız." diye konuştu.

Devletin bütün birimlerinin geçici koruma altındaki Suriyelilerle yakından ilgilendiğini kaydeden Çonkar, "Bu mesele, siyaseten rant devşirilecek bir mesele değildir. Tüm siyasiler olarak bizlerin sorumlu davranmak gibi bir görevimiz var." dedi.

HDP ile AK Parti arasında "asimilasyon" tartışması yaşandı

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin "anadilde eğitime" ilişkin grup önerisinin görüşülmesine geçildi.

Kürtçe seçmeli dersin okullardan kaldırılmaya çalışıldığını ileri süren HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, "10 yılda sadece 80 Kürtçe öğretmeni atamasının yapılması, iktidarın Kürt diline yasakçı uygulamalarından vazgeçmediği, 100 yıllık yok sayma ve asimilasyon politikalarını devam ettirdiğinin kanıtıdır." görüşünü savundu.

Günay'ın, "Dünya Anadil Günü"nü kürsüden hem Türkçe hem de Kürtçe olarak kutlamasına, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt itiraz etti.

Bunun üzerine Enginyurt ile HDP'li milletvekilleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ebrü Günay'ın iddiaları üzerine yerinden söz alarak, "Bütün diller bizimdir. Hepsi bizim için kıymetli. Bizim dillere karşı hiçbir dönemde önyargımız ve yasakçı bir yaklaşımımız olmamıştır. Bunu da yaptığımız uygulamalarda görmek mümkündür. Diller toplumlarla doğar ve yaşarlar. Bunların önüne set koymak gibi bir anlayışa sahip olmadık." ifadelerini kullandı.

Günay'ın konuşmasında, "iktidarın asimilasyon politikalarını devam ettirdiğini" iddia ettiğini hatırlatan Muş, "Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hem bu ülkede konuşulan dilleri bizim dillerimiz olarak görürüz hem de bu ülkenin kültürlerinin tamamı Türkiye'yi ortaya çıkarır. Bir tanesi eksik olsa Türkiye olmaz. Asimilasyon, inkar, ret gibi kavramlar bizim parti politikalarımızda da siyaset kültürümüzde de insan olarak inancımızda da anlayışımızda da yer bulması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ve doğal gaz faturaları

Genel Kurulda CHP'nin "elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa" ilişkin grup önerisi de görüşüldü.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, son 2 yılda doğal gaza yüzde 62, elektriğe yüzde 71 oranında zam yapıldığını, vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini savundu.

Doğal gaz tüketiminin düşmesine rağmen faturaların ödenemediğine işaret eden Demirtaş, bu konunun araştırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın son 10 yılın en ucuz doğal gazını kullanırken, Türkiye'nin en pahalı doğal gazı tükettiğini öne süren Ünal Demirtaş, doğal gaz şirketlerinin, tüketmedikleri doğal gazın bedelini vatandaşın faturasına yansıttığını iddia etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, dar gelirli vatandaşların faturalarından vergi yüklerinin kaldırılmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise elektrik ve doğal gaz fiyatlardaki artışın, elektrik ve doğal gaz piyasasında tekelci yapının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu tekelci yapıyı çözmeden halkımızın enerji ihtiyacını karşılamak mümkün değildir." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, milli enerji ve maden politikası kapsamında gerekli olan tüm adımların atıldığını dile getirerek, bu çalışmanın amacının rekabetçi, şeffaf, tüketicinin korunduğu, öngörülebilir bir piyasa modelinin ortaya çıkarılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Şatıroğlu, 2019'da enerji ithalatının, bir önceki yıllara oranla yüzde 4,2 oranında azaldığına dikkati çekerek, elektrik üretiminde ise yerli kaynakların payının yüzde 62, yenilenebilir kaynakların payının ise 44 olarak gerçekleştiğini anlattı.

Dar gelirli ve sosyal yardım alan 2,5 milyon aileye, ayda 150 kilovata yakın elektrik bedelinin katkı olarak sağlandığını bildiren Nevzat Şatıroğlu, bunun ayda yaklaşık 100 liraya denk geldiğini dile getirdi.

Şatıroğlu, "2002'de asgari ücret içinde yüzde 32 olan doğal gaz payı 2020'de yüzde 9,2'ye, yüzde 15 olan elektrik faturasının oranı yüzde 4,5'e gerilemiştir." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, konuşmaların ardından yapılan oylamalarda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA