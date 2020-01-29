29.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:10

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "İdlib'ten Türkiye'ye doğru gelen yeni sığınmacı akını" için verdiği araştırma önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Suriye'de başlayan iç savaşın üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsattı.

AK Parti iktidarının hatalı dış politikaları sonucu Türkiye'nin "Arap Baharı"nın kaybeden ülkesi konumuna geldiğini öne süren Türkkan, "Rusya, Amerika ve İran'ın etki alanlarının hiç olmadığı kadar artmasıyla Türkiye bölgenin kaybetmiş ülkesi durumundadır. Türkiye bugün dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi konumuna geldi. Ülkemizde bulunan Suriyeli göçmen sayısı 5 milyonun üzerine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti devleti, sınırları içindeki sığınmacıların külfetini ülkemizin sınırlı kaynaklarından karşılamaya gayret etmeye devam ediyor." dedi.

Gelinen noktada İdlib'in muhalif grupların son mevzisi, Esed rejiminin ise son hedefi haline geldiğini ifade eden Türkkan, şöyle konuştu:

"İlan edilen son ateşkes çoktan bozulmuş durumdadır. İdlib'de Şam ve müttefiklerinin sivil yerleşim yerleri de dahil olmak üzere saldırıları giderek artmaktadır. Bölgenin doğusu her an Esed yönetiminin eline geçebilir. İdlib'de ateşkes lafta kalmış, aldanan yine ne yazık ki Ankara olmuştur. Sığınmacı akımı bu durumun vahametini daha da artırmaktadır. İki gün önce yerlerinden edilerek Türkiye sınırına dayanan sivil sayısı 450 bindi. Bugün bu sayı 541 bine dayanmış durumda. İdlib'in düşmesi halinde bu sayının 2 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Ülkemizin yanı başında gerçekleşecek ve aralarında mutlaka teröristlerin de yer alacağı nüfus yoğunlaşması, siyasi gelişmelere göre Türkiye'ye ve halkımıza yönelik daimi bir risk zeminini de oluşturacaktır."

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, İdlib'de yoğunlaşan iç savaşın sonucunda Türkiye'ye akın akın gelenlerin önemli bir bölümünün selefi cihadist çetelerden oluştuğunu öne sürdü.

Ankara ve İstanbul'un dahi güvenli olmadığını iddia eden Oruç, "Bugün 'İdlib'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilecek.' adı altında rol üstlenildi. Türkiye, bu rolü de yerine getiremedi. AKP iktidarı bu rolün de altında kaldı ve dolayısıyla bugün oturup şunu düşünmek zorundadır; İdlib'ten gelecek selefi cihadist çetelerle bu ülkede ne yapacak?" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da İYİ Parti grubunun önerisinin İdlib'deki tehlikeye dikkat çektiğini, bu durumun mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin, ortada çok önemli sorunların bulunmasına karşın Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Genel Kurul gündemine getirdiğini ifade eden Altay, "Türkiye'de daha çok sıcak bir deprem olmuşken ve Türkiye bir taraftan Ege'de, Marmaris, Manisa adeta beşik gibi sallanırken İmar Kanunu ile belediyelerin kimi yetkilerini TOKİ'ye ve Çevre Bakanlığına alarak sandıkta kaybedileni Mecliste bir kanun çıkararak yetkiyi merkezi idareye alma peşine düşmesi olacak iş değil." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ise Esed güçlerinin son günlerde, diğer ülkelerin hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusundaki en büyük ilçesi olan Maaret El Numan'a ve çevresine hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırılar dolayısıyla yüz binlerce insanın Türkiye sınırına doğru akın etmeye başladığını belirten Şanverdi, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz tüm kurumlarımızla gerekli tedbirleri almış durumdadır. Gerekli tedbirler ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak güncellenmektedir. Ne İdlib'de ne de güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Son günlerde yaşanan göç hareketine yönelik 'İdlib'in Yanındayız' kampanyası başlattık. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, evlerinden edilen bu insanlara kendi topraklarında yeni kamplar oluşturarak bu insanların barınmaları sağlanmaktadır. Yerleşecek mekan bulamayan bu masum sivillere yönelik Suriye içerisinde briket barınaklar kurulmaktadır. Her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız bu masum insanlar, briket binaların bitmesinin ardından buralara yerleştirilecektir."

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra görüşülen HDP'nin "Deprem vergilerinin araştırılması", CHP'nin ise "Çiftçilerin sorunlarının araştırılmasına" ilişkin önergelerinin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA