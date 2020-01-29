29.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:44

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef göstermesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, yerlerinden söz alan grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, işsizlik sigortası başvurularının son yılların en yüksek rakamına ulaştığını, başvuranların sadece yüzde 25'ine İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılabildiğini ifade etti.

Türkkan, hükümetin pembe tablo çizerken işsizliğin ülkenin en büyük problemi olduğunu, vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyledi.

İYİ Partili Türkkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yaklaştıkça Yahudi lobilerine şirin görünmeye çalıştığını belirterek, "Kudüs'ten veya Kudüs'ün herhangi bir parçasından feragat edilmesi mümkün değildir. İsrail'in Kudüs'ü işgal etme faaliyetleri, gerçeklerin üzerini örtme ve Kudüs'ün tarihi dokusunu bozma çabaları bizim için yok hükmündedir." diye konuştu.

Belçika'da bir mahkemenin terör örgütü PKK'yı "savaşan taraf" olarak ilan ettiğini dile getiren Türkkan, "Bu kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir karardır. Kararı reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bu skandal karar asla cevapsız kalmamalıdır. Dışişleri Bakanlığımızın Belçika hükümetine nota vermesini ve Belçika ile ilişkilerimizi revize etmesini ivedilikle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı günden itibaren Filistin konusunda emperyal ve sinsi planlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Akçay, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı hakkında, "Uluslararası hukuku hiçe sayan, 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin'i yok sayan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan eden bu mütecaviz plan, küstahlıktan, şımarıklıktan başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Türkiye hakkındaki insan hakları raporlarının görüşmesi sırasında Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin neden yasaklandığına ilişkin soruya "Turistleri rahatsız ettiği için" yanıtını verdiğini söyledi.

Söz konusu ifadeyi eleştiren Oluç, "Utanç verici bir ifade." diye konuştu.

"Kızılay'ın Ensar Vakfına mı ihtiyacı var?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsrail'de bir gazetenin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdiğini belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Altay, "Sayın Erdoğan 'Muhatap olmam.' diyor ama neticede kaynak İsrail olunca, İsrail-ABD arasındaki anlaşma sıcak olunca, MİT Müsteşarımıza yapılan hedef gösterme ve hakaretle ilgili yürütme organından yüksek refleks beklemek millet adına hakkımızdır. Biz eleştiririz ama İsrail medyası tarafından MİT Başkanına yönelik böyle bir hedef göstermeyi, tutumu ve ithamı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Altay, depremzedelere yönelik yardımların dağıtılması konusunda şeffaf olunması gerektiğini, ancak Türkiye'de bu konuda soru işaretleri bulunduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım paraları konusunda hesap vermesi gerektiğini dile getiren Altay, "Bir TV programcısı yardım toplamış, Allah razı olsun. İçişleri Bakanı'na 'Aman ha bunu doğru kullanın.' demek zorunda hissediyorsa veya o ruh iklimi içindeyse burada bazı şeyler kötü gidiyor demektir." diye konuştu.

CHP'li Altay, Başkent Doğalgaz A.Ş'nin, Kızılay Genel Müdürlüğüne, bağışladığı tutarın bir kısmının Ensar Vakfı tarafından yurt yapımında kullanılmasına imkan tanıyan bir yazı gönderdiğini belirterek, "Bu ne kepazelik? Kızılay'ın yurt yapmak için Ensar Vakfına mı ihtiyacı var?" diye sordu.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sahibi Allah'tır"

AK Parti'li Zengin, CHP'li Altay'ın MİT Başkanı Fidan'a yönelik açıklamasına teşekkür etti.

Ülke içinde her konunun tartışılabileceğini söyleyen Zengin, "İktidar, muhalefet konunun takipçisiyiz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT Başkanı'nı tehdit edemez." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına da değinen Zengin, 71 yıl önce BM'nin Kudüs'ün statüsüne koruma getiren bir kararına rağmen değişen bir şey olmadığını söyledi.

Zengin, planın, iki ülkenin başka bir ülkenin toprakları üzerinde sanki kendi mallarıymış gibi davranma cüretinde bulunduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sahibi Allah'tır. Bizim inanç değerlerimiz bunu söylüyor. Buradan güç alacağız. Filistin'de yaşayan insanlar 71 yıldır hiçbir şeyleri olmadan, imanlarından güç alarak bugüne kadar geldiler. Dünyada, adalete, hukuka, masum insanların kazanacağına inanan insanlar var. Bu manada dünyanın güç birliği oluşturmasında bugün TBMM'nin yapacağı çalışmanın örnek teşkil edeceğini düşünüyorum."

Zengin, yardımların her kuruşunun, emanet bilinciyle harcanmasının vazifeleri olduğunu vurgulayarak, "Özel şirketin yaptığı bir bağış var. Bağışın Kızılay ile ilgisi nedir, takip edeceğiz. Fakat biz özel şirketlerin avukatı, savunucusu değiliz, milletimizin temsilcisiyiz, onların hakkını hukukunu savunuyoruz. Hiçbir yanlışlık olmasına da asla müsade etmeyiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, elindeki belgeyi Zengin'e verdi.

Kaynak: AA