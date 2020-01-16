16.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:24

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, Anadolu Ajansının Kahire ofisinin basılarak 4 çalışanın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda Başkanvekili Süreyya Sadi bilgiç, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Mısır polisi tarafından, Anadolu Ajansı Kahire ofisinin basılarak 4 çalışanın gözaltına alınmasını endişe ile takip ettiklerini söyledi ve yapılan uygulamayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bu durumun hükümetin yanlış dış politikasının sonucu olduğunu savunan Dervişoğlu, "Çalışanlar gözaltına alındıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile bir telefon görüşmesi yapmış ve bu görüşmeden sonra ABD, Mısır'dan çalışanların serbest bırakılmasını istemiştir. Şu duruma bakınız ki aralarında 1 Türk vatandaşımızın da olduğu 4 çalışanımızın akıbeti Trump'ın ricasına ve Sisi'nin merhametine kalmıştır. Yaşanan bu durum, bölge ülkeleri nezdinde itibarımızın ne hale getirildiğinin somut bir göstergesidir. Yanlış politikalar devletimizin caydırıcılık vasfına tarifi mümkün olmayan zararlar vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

"Türkiye'den derhal özür dilenmelidir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine baskın düzenleyerek biri Türk 4 muhabiri hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını anımsattı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ofisin "yalan ve olumsuz bilgi yaydığı" ifade edilerek, baskının haklı gösterilmeye çalışıldığını belirten Bülbül, şöyle konuştu:

"Yapılan iş bizzat haydutluktur. Dünyada da büyük kaygı uyandıran bu olay, darbeci Sisi yönetiminin hukuk tanımazlığının en büyük örneğidir. Ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan ateş çemberinin körüklenmesi için yapılan bu tür faaliyetlerin ne Mısır'a ne de beraberindekilere bir faydası olmayacaktır. Yapılan yanlıştan bir an önce geri dönülmeli, muhabirler serbest bırakılmalı, Türkiye'den derhal özür dilenmelidir. Bu vesileyle başta Anadolu Ajansı camiası olmak üzere Türk basınına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyor, devletimizle birlikte bu meselede atılacak her türlü adımın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da İstanbul Havalimanı'nda kullanılan anlık çeviri sistemini eleştirdi.

Sistemin 36 dil ve 80 lehçede anlık çeviri yaptığını ancak bu dil ve lehçelerin arasında Kürtçenin bulunmadığını belirten Oluç, "Bu havalimanını sadece Türkiye'de yaşayan Kürt yurttaşlarımız kullanmıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan milyonlarca Kürt yurttaşları da kullanıyor. Dolayısıyla Kürtçenin ve Kürtçenin lehçelerinin İstanbul Havalimanında kullanılmıyor olması Ulaştırma Bakanlığının ırkçı anlayışıdır ve bu ırkçı anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor." dedi.

"Basın İlan Kurumuna daha ne kadar sessiz kalacaksınız?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Evrensel gazetesinin, Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam kesme cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini, gerekçesinin ise son derece vahim olduğunu söyledi.

İlan kesme cezasının gerekçesinde, kişilerin okuyacağı gazeteden fazlasını almasının sebep gösterildiğini anlatan Özel, "Burada okur dayanışması cezalandırılıyor. İnsanlar bu gazeteyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Evrensel'in resmi tirajı ortada ama sırf tirajını 100 binin üzerine çıkarıp Basın İlan Kurumundan daha fazla ilan almak için kendi holdinginin şirketlerine gazete satın aldıranları bütün Türkiye, bütün basın camiası biliyor, bunu en iyi de Basın İlan Kurumu biliyor. Basın İlan Kurumunun bu yaptıklarına daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye konuştu.

Özel, TBMM'nin fotoğrafçısı Orhan Aydemir'in vefatını üzüntü ile öğrendiklerini söyledi.

Mecliste tanıdığı ilk personelin Aydemir olduğunu söyleyen Özel, "Orhan Aydemir ağabeyin bu Meclise 35 yıllık bir hizmeti vardır. Onun çektiği fotoğraf halen daha albümlerde, kimliklerde kullanılıyor. Hepimizde emeği var. Parti ayrımı yapmaksızın hepimize güler yüzle hizmet etti, buralarda koşturdu. Kanserle boğuşuyordu, sağlığını takip ediyorduk, maalesef, bugün yaşamını yitirdi. Kendisini bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

"Ajans çalışanlarını derhal serbest bırakmalarını ümit ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Hakkari Çukurca'da atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını belirtti, şehitlere rahmet yaralı askerlere de acil şifa dileklerinde bulundu.

Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire ofisini basarak biri Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almasını şiddetle kınadıklarını dile getiren Turan, "Tüm dünyada basın özgürlüğü savaş ortamında bile asla ihlal edilemez bir prensiptir, bir dokunulmazlıktır. Ajans çalışanlarını derhal serbest bırakmalarını ümit ediyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz, ümit ediyorum arkadaşlarımız bir an önce sağ salim özgürlüğüne kavuşurlar." ifadesini kullandı.

Turan, Meclis fotoğrafçısı Orhan Aydemir'in vefatına da değinerek "Yıllarca Genel Kurulda fotoğraflarımızı çeken, emek veren, Gazi Mecliste birçok anı ölümsüzleştiren Orhan Aydemir ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

"Artık parti kapatmaları tarihte kaldı"

Bülent Turan, 28 Şubat 1997'de başlayan süreçten sonra 16 Ocak 1998'de Refah Partisinin kapatılmasıyla demokrasinin adeta bir darbe yediğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Siyasi hayatımızda önemli bir yeri olan bu partinin kapatılması maalesef bugün gerçekleştirildi. Türkiye'de her alanda olduğu gibi, demokrasi alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Artık parti kapatmaları tarihte kaldı, gündemden kalktı, Türkiye bu konuda önemli bir mesafe aldı. Bu duygularla demokrasiye vurulan darbenin en büyük mağdurlarından Refah Partisinin Genel Başkanı kıymetli Necmettin Erbakan Hocamızı da rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA