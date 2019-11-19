19.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:26

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,"Bizim için KKTC bayrağının yakılması ile Türk bayrağının yakılması eş değerdir." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun uzun süredir milyonlarca vatandaş tarafından takip edildiğini, geçim sıkıntısı yaşayan, emeklilik hakları elinden alınan vatandaşların haklarını talep ettiğini söyledi.

İYİ Parti olarak EYT'lilerin yanında durmaya devam ettiklerini belirten Türkkan, "EYT'lilerin haklı talepleri karşılanana kadar da o vatandaşların sözcüsü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamasında "Ne zaman emekli olmaları gerekiyorsa o zaman emekli olsunlar." sözleriyle EYT'lilere sırtını döndüğünü öne sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de dün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine destek verdiğini anımsatan Türkkan, şöyle konuştu:

"Anlaşılıyor ki hükümet, EYT'lilerin sorunlarına çözüm olmayacaktır. Oysa kendi vatandaşına karşı kapıyı bu kadar sert kapatmak siyasetin doğasına da tamamen aykırıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından AK Parti hükümetiyle birlikte insanı zora sokan ve çözüm olmayan, olamayan bir anlayışa evrilmiş bulunmaktayız. Sayın Erdoğan, şehir hastanelerine ilişkin 'Halka hizmette zarar edeceksek edelim' diyor. EYT'lilere hizmet etmek halka hizmet sayılmıyor mu, EYT'liler halk değil mi?"

"Türkiye'ye hasmane tutumlar sergilenmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde Rum kesimi tarafındaki eylemler sırasında KKTC bayrağının yakıldığını anımsattı.

MHP olarak bu eylemi en kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Bizler zaman ve zemin farkı gözetmeksizin KKTC'nin yanındayız. Kıbrıs'ta Türk varlığına tahammül edemeyen Rum tarafının ve Yunanistan'ın nefret söylemi ve hukuk tanımaz tavırları bugüne kadar Kıbrıs meselesinin çözülememesinde başlıca nedendir. Uluslararası hukuku ve fiili durumu görmezden gelen Rum tarafının yaklaşımı ne yazık ki AB tarafından desteklenmekte ve Türkiye'ye hasmane tutumlar sergilenmektedir. Bütün bu süreçlerde bizler her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Türklüğünün hak ve menfaatlerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki bir konuşmasında "Bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor" dediğini söyleyen Oluç, "Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların taleplerini dile getiren herkesi hinlik peşinde koşmakla suçladı. Sadece sokağa çıkanları değil, onların taleplerini dile getiren siyasileri de suçlamaktadır. Bu kabul edilemez bir durum." ifadesini kullandı.

"TBMM'nin taviz vermemesi gerekir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Ankara Hukuk Fakültesinde iki grup arasında ciddi çatışmaların yaşandığını, gelen haberler doğrultusunda güvenlik güçlerinin bazı gruplara müsamaha gösterdiğini, diğer grup üyelerine ise sert müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Tüm öğrencilerin kendilerinin evlatları, kardeşleri olduğunu belirten Özkoç, "12 Eylül öncesini hatırlatan bu davranışın bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. TBMM'nin gözünün de onların üzerinde olduğunu ifade etmenizi rica ediyorum." dedi.

Özkoç, KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünde Rumların bayrak yakma cüretini göstererek yaptığı protestonun, tüm milletvekillerinin içini acıttığını söyledi.

TBMM olarak bu olaya en sert tepkiyi göstermek zorunda olduklarını vurgulayan Özkoç, "TBMM'nin taviz vermemesi gerekir. Bu konuda da hassasiyetinizi rica ediyorum." diye konuştu.

"Gayet bilinçli yapılmış bir vaka"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise 15 Kasım'da İstanbul Karaköy'de iki başörtülü kadına yönelik saldırının gerçekleştiğini hatırlattı.

Saldırı düzenleyen kişinin gözaltına alındığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu tür saldırılar hala devam ediyor. Bu saldırının küçümsenmesini de abes görüyorum. Ne zaman böyle bir saldırı olsa failin meczup olduğu, şizofren olduğu söyleniyor. Verilen bilgiye göre şüphelinin böyle bir durumu yok. Gayet bilinçli yapılmış bir vaka. Olaya yönelik haber yapılması sırasında da sıkıntılar vardır. Haber yapılırken farklı fotoğrafların kullanılması, uzaktan verilen görüntüler... Bir şeyi haber yaparken anlatırken doğru anlatmanın da hepimiz için bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."

Zengin, bayrak meselesinin de önemli bir konu olduğunu, KKTC bayrağının yakılmasının Türk bayrağının yakılmasıyla eş değer olduğunu söyledi.

Zengin, "Biz de hep beraber ne yapacaksak konuşalım ve birlikte bu adımı atmaktan yanayız." dedi.

Kaynak: AA