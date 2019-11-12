12.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:08

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir milletvekili 'Türkiye'de kaç üniversiteye ne kadar arsa verildi?' diyebilir ama hiçbirini görmeyip ideolojik sebeplerle yalnızca birine, ikisine bunu söylerseniz 'Sizin başka bir hesabınız var.' deriz." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda, CHP'nin "Medipol Üniversitesine yapılan arazi ve bina tahsisi"ne ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı.

Kabul edilmeyen öneri üzerinde söz alan Bülent Turan, vakıflarla ilgili konuşurken hassas olunması gerektiğini belirterek, "Biz vakfın emanetinin, vakıf kültürünün ne olduğunu iyi bilen insanlarız." diye konuştu.

Vakıflarla ilgili eleştirilerin daha hassas ve dikkatli yapılmasını isteyen Turan, son dönemde belli vakıfların, haksız ithamlarla gündem yapılmasının orada bedelsiz çalışan insanlara, o vakfı kuranlara haksızlık olduğunu dile getirdi.

"Medipol Üniversitesine süresiz arazi tahsisi yapıldığı" iddiasını yalanlayan ve bu tarz ifadeleri Meclisin mehabetine yakıştıramadığını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bir milletvekili 'Türkiye'de kaç üniversiteye ne kadar arsa verildi?' diyebilir ama hiçbirini görmeyip ideolojik sebeplerle yalnızca birine, ikisine bunu söylerseniz 'Sizin başka bir hesabınız var.' deriz. Örneğin 'Medipol'e, TÜGVA'ya, TÜRGEV'e bu neden verildi?' deyip de onun hemen yanındaki Koç'u, Sabancı'yı, Atılım'ı, hiçbirini söylemezseniz o zaman size 'Samimiyetten uzak bir yaklaşımla bunu verdiniz, sordunuz.' deriz. Bir üniversiteye, vakfa devletin arazisini verip, bunun YÖK sistemi içinde takibini yapıp öğrenci okutması imkanı veriliyorsa bunu alkışlamak lazım ama siz bazılarını alkışlayıp bazılarını yuhalarsanız yakışmaz, yanlış olur. Gelin, beraber bütün üniversiteleri; Koç'u, Sabancı'yı, Işık'ı, ne kadar üniversite varsa devletten kim ne kadar yer almışsa, ne kadar süreyle almışsa araştıralım."

Vakıf kültüründe para kazanma iddiasının bulunmadığına dikkati çeken Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Vakıf, para kazanma aracı olamaz.' demesinden yola çıkarak söylüyorum; gelin, beraber Anayasa'yı değiştirelim. Vakıf değil, şahıs üniversiteleri, şirket üniversiteleri olsun. Adam baştan ilan etsin, 'Ben para kazanacağım.' desin. Biz de ona göre yer verelim veya vermeyelim. Bu, başka bir şey. Sistemdeki, uygulamadaki yanlışları beraberce değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

"Fettah Tamince FETÖ'cü değilse ben FETÖ'cüyüm"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AK Parti'nin tepe yöneticilerinin 2007'den sonra mutasyon geçirdiğini, bağrından çıktıkları milletten koptuklarını" savunarak, "O kadar uçtular, güç ve kibir içine girdiler ki devleti bir cemaate teslim etmekte bir mahsur görmediler." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın "Vakıflara laf etmek doğru değil." dediğini söyleyen Altay, "FETÖ'nün bir sürü vakfı vardı. Bunlara laf etmeyelim mi, bunları masumlaştıralım mı? Sizin beslediğiniz, devleti teslim edecek kadar büyüttüğünüz cemaatler, vakıflar yürüdü, devletin kozmik odasına girdi. 252 şehidimizin canına mal oldu." diye konuştu.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bir vakfa, cemaate teslim ettiğiniz devletin hali ortadayken bugün, ileride onlardan daha beter olacak kimi cemaatlerin kurduğu vakıflara devletin, hazinenin yerini yurdunu, arazisini, binasını, mülkünü, menkulünü, gayrimenkulünü peşkeş çekmek akla zarardır. 15 Temmuz'dan ders almadığınızı gösterir. FETÖ'yü 4 kategoriye böldünüz, 4 tip FETÖ'cü var. Bunların yalnızca bir tipi cezaevinde, fakir fukara, yoksul olanlar cezaevinde. AK Parti'nin tepesinde, yönetiminde akrabası olanlar dışarıda. Parası olanlar dışarıda ve ayrıcalıklı ve daha vahimi, işin özünü bilen, büyük sırlara sahip, konuştuğunda AK Parti'de deprem yaratacak insanlar da gene bu hükümet marifetiyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'nin içinde ya da başka ülkelerde geziyor.

Şuradan şöyle bir başınızı öne eğin, gücünüz fakir fukaraya mı yetiyor? Fettah Tamince FETÖ'cü değilse ben FETÖ'cüyüm. Damatlar, kayınbiraderler, enişteler, siyasi nüfuz kullanılarak dışarıda olacak, hakimler hukuk garabeti sayılabilecek kararlar yazacaklar ve bunlar FETÖ'cü değilse ben FETÖ'cüyüm. Adil Öksüz'ü kollayan, kaçıran, Adil Öksüz'ü kaçıranlara beraat kararı verenler vatanseverse, namusluysa ben vatansever değilim. Adil Öksüz FETÖ'cü değilse kendimi savcılara ihbar ediyorum, ben FETÖ'cüyüm."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Altay'ın, "AK Parti yönetimi mutasyona uğradı." ifadesini reddettiğini belirtti.

Turan, "Mutasyona uğrayan partinin, kuruluş felsefesinden ne kadar uzaklaştığını herkes biliyor. Biz durduğumuz yerdeyiz ama 6 okla yola başlayıp da bugün geldiği yerin bambaşka örgütlerin, partilerin adeta gölgesinde olmasıyla ilgili iddiayı herkes biliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA