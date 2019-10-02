02.10.2019 21:38

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'ye yönelik, "Siz terör örgütünün acentesisiniz. Bir taraftan demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan söz ediyorsunuz, diğer taraftan dağa adam çıkarıyorsunuz." dedi.

"Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda bazı HDP'li belediyelere kayyum atanması tartışma konusu oldu.

Mehmet Muş, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın kayyum atamalarının "hukuksuz" olduğuna yönelik iddialarına yerinden söz alarak cevap verdi.

HDP'li vekillere "Neden çocukları dağa kaçırılan annelere sahip çıkmıyorsunuz?" diye soran Muş, şöyle konuştu:

"Konuşmaları dinlerken her şey güllük gülistanlık, terörle hiç alakası olmayan bir parti konuşuyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor ama gerçekler öyle değil. Diyarbakır'daki aileler 'benim çocuğumu dağa götüren HDP'dir' diyor. Siz terör örgütünün acentesisiniz. Diyarbakır'daki anneleri niye görmüyorsunuz? Bir taraftan demokrasiden, kardeşlikten ve barıştan söz ediyorsunuz, diğer taraftan dağa adam çıkarıyorsunuz. Bunlar böyle riyakar bir siyasi partidir. Anneleri tehdit edeceksiniz, kaçırılan çocuklar için sesinizi çıkarmayacaksınız. Garibanların çocuklarını dağa göndereceksiniz, sizin çocuklarınız plajlarda vakit geçirecek. Bunlardan daha fazla faşist bir parti bulamazsınız." diye konuştu.

Mehmet Muş, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, AK Parti'nin Kürtçe'yi her yerde yasaklama gayreti içinde olduğunu öne sürmesi üzerine de HDP'nin yalan üzerine bir siyaset kurduğunu söyledi.

Türkiye'de Kürtçe konuşma yasağının AK Parti iktidarları döneminde ortadan kaldırıldığının altını çizen Muş, HDP'nin siyaset çizgisini artık değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da HDP'li milletvekillerinin milli kimlikle problemli olduğunu, kayyumların sadece HDP'ye yönelik bir idari işlem olmadığını kaydetti.

Daha önce farklı partilere mensup belediyelere de kayyum atandığına işaret eden Akçay, "İçişleri Bakanlığının kanunlardan aldığı yetkiye dayanarak yaptığı bir idari işlemdir. Bu işlemlere yargı yolu da açıktır. Sadece bir partiye yönelik tasarruf söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "AKP'nin, kayyum uygulamalarını anlatamadığını" savunarak, "Yolun sonuna gelmişsiniz. Atadığınız kayyumları açıklayamadınız. Şimdi de anneleri kapımıza gönderdiniz. O anneler başımızın tacıdır. Anneler arasında çocukları 20 yıldır dağa gidenler var. Dağ yolunu açan gençleri oraya gönderen sizin siyasetinizdir." dedi.

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin yaşadığı başarısız dış politikaların temelinde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının ideolojik takıntılarının yattığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili söylemlerinin olumsuz yönde yansımalarına şahit olunduğunu iddia eden Çıray, şunları kaydetti:

"(Şam'a gireceğiz) derken Şam'ın nüfusundan çok Suriyeli Türkiye'ye geldi. Ecevit ve Erbakan 'bir sabah ansızın geliyoruz' demeden Kıbrıs'a çıkıverdiler. Etkili, sözü sonuç getiren liderlik böyle yapılır. Aksi halde bir de bakmışsınızki papaz uçmuş. Bunları kimseyi üzmek, kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. İYİ Parti olarak uyarı görevimi yapıyorum. Dün Öcalan'ı beraber teslim aldığınız müttefikimiz ABD'nin komutanları, şimdi onun teröristleri ile resmen işbirliği içerisindeler. ABD başkanının özel temsilcisi ülkemizin arananlar listesindeki Şahin Cilo ile beraber resim veriyor. Bu hem Washington'daki dostlarımız için utanç resmi hem de Sayın Erdoğan ve çevresindekilerin siyaseten iflasının ilanıdır."

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Asya Verimlilik Teşkilatının kar amacı gütmeyen uluslararası bölgesel bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Asya Verimlilik Teşkilatına üyeliği ile olumlu getirilerin elde edilmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Özdemir, "Anlaşmaya katılmamızın ülkemize katkısı tartışılmazdır. MHP olarak bu anlaşmaya destek veriyoruz. Asya kıtasında öne çıkan bazı önemli kuruluşlar bulunmaktadır. Asya kıtası, özellikle küresel barışın korunmasında önemli bir yer kaplıyor. Türkiye de bu anlamda Türk dünyasını merkeze alacak bir Asya stratejisini benimsemelidir. Özellikle Türk dünyası ülkeleriyle ortak üretim, ortak pazar, ortak güvenlik ve en önemlisi de ortak gelecek stratejisi benimsenmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi 8 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA