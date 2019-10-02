02.10.2019 17:54

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Birileri oturdukları makamları vatandaşa hizmet için değil de örgüt için kullanıyorsa buna izin vermeyeceğiz. Seçilmiş olmak, kimseye milleti canından bezdiren örgüte yardım etme hakkını vermez." dedi.

HDP, belediyelere kayyum atamalarına ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak, TBMM Genel Kuruluna getirdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Yüksek Seçim Kurulunun 'Seçime girebilir' dediği bir kimseye İçişleri Bakanlığı olarak 'Bu beni ilgilendirmez, Anayasa'yı da yasaları da Yüksek Seçim Kurulu kararlarını da uygulamıyorum' derseniz, bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti bile olamazsınız." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kayyum atamalarını eleştirerek AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra kendi varlığını tartışmaya açtığını öne sürdü.

AK Parti'nin demokrasiyi bir araç olarak gördüğünü ileri süren Özel, "AK Parti seçimlerde kendisi kazanıyorsa milli iradeyi yüceltiyor, başkaları kazanıyorsa onu hiçe sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ne kadar yanlışsa, yüksek oy oranıyla seçilen HDP'li belediye başkanlarının görevinden alınması da o kadar yanlıştır. Fakatsız, amasız kınıyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletin verdiği her karara saygılı olduklarını, millete "göbeğini kaşıyan adam" diye bakmadıklarını söyledi.

İstanbul seçiminde halkın verdiği karara saygı duyduklarını belirten Muş, "Kayyum atanan belediye başkanlarıyla ilgili dosyalara bakmış olsaydınız içeriğini görürdünüz. Kayyum işlemi ile ilgili kamuoyu yoklamalarına baktınız mı? Milletin ne dediğine baktınız mı? Birileri oturdukları makamları vatandaşa hizmet için değil de örgüt için kullanıyorsa buna izin vermeyeceğiz. Seçilmiş olmak, kimseye milleti canından bezdiren örgüte yardım etme hakkını vermez." değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan, İYİ Parti'nin deprem hazırlıklarına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

Araştırma komisyonlarının çalışma süresi uzatıldı

Genel Kurulda Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), SMA, Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri, Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ve Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nun çalışma süreleri 1 ay süreyle uzatıldı.

Kaynak: AA