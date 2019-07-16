CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 1970'li yıllarda yılda ortalama 92 afet yaşanırken bu sayının 2018'de binli rakamlara ulaştığını belirterek, "82 milyon vatandaşımızın geleceğini tehdit eden iklim krizi hakkında bir şeyler yapmak, tedbir almak ve mücadele vermek zorundayız."dedi.

CHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için, iklim değişikliklerinin Türkiye'ye etkileri ve iklim politikalarının değerlendirilmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu kapsamda açıkladığı planın adının "Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı" olduğunu anımsatarak, "Ancak bu, Karadeniz'de yeni rant alanları ve yeni rant alanlarının besleyeceği yandaşları yaratmak olan rantsal dönüşüm planıdır" dedi.

İklim değişikliğinin yarattığı felaketler nedeniyle tarımsal üretimin ciddi zarar gördüğünü anlatan Karaca, bunun, vatandaşın ucuz gıdaya, hatta gıdaya ulaşamaması sonucunu doğurabileceğini ifade etti.

Karaca, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 18 ülkeden biri olduğunu dile getirerek, "1970'li yıllarda yılda ortalama 92 afet yaşanırdı, bu sayı 2018'de binli rakamlara ulaştı. 82 milyon vatandaşımızın geleceğini tehdit eden iklim krizi hakkında bir şeyler yapmak, tedbir almak, mücadele vermek zorundayız." dedi.

"Dünya sağır ve dilsiz"

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, 1994'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 197 ülkenin taraf olduğunu anımsattı.

Dünyanın bu konuda sağır ve dilsiz olduğunu belirten Aydın, "Sözleşmeler imzalanıyor ama uyan kim? Dünyanın en çok kirletici unsurlarını oluşturan sanayi ülkeleri, maalesef bu konuda çok sağır ve dilsiz duruyorlar." dedi.

Türkiye olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya çalıştıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"17 yıllık süre içinde AK Parti camiası olarak ciddi bir şekilde yol almaya gayret ediyoruz. Ama bunların derdi, davası ayrı; bunlar her türlü kirliliği yapacaklar, insanlara olan hakareti gerçekleştirecekler ve masum olacaklar. Bu kabul edilebilir değil.

Kişi başı emisyon değerimiz 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplanmıştır. Bu değer gerek AB gerekse OECD ortalamasının oldukça altındadır. Ülkemizin sera gazı emisyonları açısından tarihsel sorumluluğu bulunmamaktadır. Bölgesel ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyum stratejilerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ulusal ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çok sayıda çalışma ve proje gerçekleştirilmektedir."

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin grup önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriyle Genel Kurulun, çalışma günleri dışında 19 Temmuz Cuma günü de mesai yapması kararı alındı.

Genel Kurul, bu hafta, ekonomi alanında önemli düzenlemeler içeren torba teklifi yasalaştırmak için çalışacak.

Kaynak: AA