AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın döşediği patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bu terör saldırısıyla bir kez daha gördük ki alçak teröristlerin hiçbir kutsalı yok. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi yine savunmasız çocukları hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrası yakınlarında terör örgütü PKK'nın döşediği patlayıcı sonucu 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirterek, "Her dem barış güzellemeleri yapan, insan haklarından, evlat sevgisinden bahseden, çiçek böcekten hiç ayrılmayan PKK seviciler nasıl bir tepki verecek onu merak ediyorum. Milletimizden de rica ediyorum; lütfen bunların tepkilerini takip edin, sonra onların insanlıktan, barıştan bahseden sözlerini alın, suratlarına çalın." dedi.

Türkkan, dün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı olduğunu anımsatarak, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in mezarı başında ailesinin bir anma yaptığını ancak vali, belediye başkanı ve AK Parti Niğde milletvekillerinin anmaya katılmadığını söyledi. Türkkan, "Aradan 3 sene geçmesine rağmen, vefasızlığa bu kadar terk ettiğimiz bu kahramanları, bizden 15-20 sene sonra gelecek kuşak nasıl hatırlar, onu takdirlerinize arz ediyorum." diye konuştu.

Türkkan, işsizliğin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'dan yüzde 13'e yükseldiğini yani yüzde 50 arttığını söyledi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Türkkan, "Hükümetin, Akdeniz'de yaşanan bunca olaya karşılık herhangi bir acil eylem planı var mı veya sessizce bu olanları seyretmek Türkiye'nin ne kadar daha devam edeceği bir strateji, bir siyaset olacak; bunu merak ediyorum." ifadesini kullandı.

"Türkiye hakkından asla vazgeçmeyecek"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararlara değinerek, "Doğu Akdeniz'le bağı olmayan ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya hiçbir hukuki hakkı olmadan orada cirit atarken KKTC ve kıta sahanlığımızda arama yapmamızı hiçbir güç engelleyemez." dedi.

Akçay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin sadece birkaç doğal gaz kaynağına sahip olma yarışı olmadığını, Türkiye'nin egemenlik haklarına sahip çıkma, Kıbrıs'ta Türk varlığının ve KKTC'nin hak ve hukukunu garantiye alma ve uluslararası hukuku işletme faaliyeti olduğunu söyledi. Akçay, "Tüm dünya bilmelidir ki KKTC yalnız değildir. Türkiye uluslararası hukuktan doğan bu hakkından asla vazgeçmeyecek, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda arama ve sondaj çalışmalarına devam edecektir. Bu konuda yapılacak çalışmalarda ve faaliyetlerde de başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Tunceli'de terör örgütünün döşediği patlayıcı sonucu iki kardeşin hayatını kaybettiğini anımsatan Akçay, "Başta ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum ve bu kadar vahşiyane eylemleri yapan terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Çoluk çocuk demeden tüm vatandaşlarımızın hayatına kasteden, kundaktaki bebeğe kurşun sıkan PKK terör örgütünü ve bunlara destek veren yerli iş birlikçileri ile destek veren yabancı ülkeleri bir kez daha şiddetle kınıyorum." dedi.

"Acılarını yürekten paylaşıyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in nisan ayı işsizlik verilerini açıkladığını belirterek, işsizlikte bir azalmanın görülmediğini söyledi. Oluç, "Bugünkü rakamlara baktığımızda bu hedefler ile gerçeklerin uyuşmadığını görüyoruz ve gençleri işsizlik, yoksulluk ve geleceksizlik sarmalında tutan ekonomi politikalarını bu iktidar sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Oluç, Tunceli'de iki çocuğun hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, şu görüşleri paylaştı:

"Başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çok acı bir şey. Acılarını gerçekten yürekten paylaşıyoruz. Milletvekilimiz Alican Önlü bugün cenazeye de katıldı, orada aileleriyle de görüşmeler yapıyor. Türkiye'de yaşanan sorunlardan dolayı çocukların hayatlarını bu şekilde kaybetmesi ilk değil elbette, inşallah son olur diye düşünüyoruz. Masum çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmeleri çok büyük acı veriyor. Bu konunun araştırılması için önümüzdeki günlerde Meclise de bir araştırma önergesi indireceğiz, bunu tartışmak istiyoruz bizler de. O zaman herkesin bu konudaki tavrını bir kez daha görmüş olacağız."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yoğun bir orman varlığı, zengin bitki çeşitliliği ile jeotermal kaynaklara sahip Murat Dağı'nda siyanürle altın aranmak istendiğini belirterek, "Bölge, 1970'te 7,2 büyüklüğünde deprem meydana getiren Gediz-Emet fay hattının neredeyse üzerinde. Burada siyanür havuzu kurmak felakete davetiye çıkartmaktır." dedi.

Özkoç, Tunceli'de iki çocuğun patlamada hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Özkoç, Meclisin bu konuyla ilgili hassasiyet göstermesini temenni ettiğini söyledi.

"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Ayaz ve Nupelda Güloğlu'nun acısının yüreklerini yaktığını ifade eden Muş, ilgili bakanlardan aldığı bilgiye göre, acılı anne ve babaya destek olmak ve acılarını paylaşmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Muş, şöyle devam etti:

"Bu terör saldırısıyla bir kez daha gördük ki alçak teröristlerin hiçbir kutsalı yok. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi yine savunmasız çocukları hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Devletimiz bu teröristlerin peşini bırakmayacak ve eninde sonunda çocuk katili PKK terör örgütü tamamen ortadan kalkacak ve onun destekçileri, yalakları, kurmalı sözcüleri yargı önüne çıkartılarak hesap verecek."

Patlayıcının Jandarma karakoluna 3 kilometre mesafede yerleştirildiğini ve Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini, Nupelda Güloğlu'nun ise jandarma helikopteri ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını anlatan Muş, şöyle konuştu:

"Sözde barışçı akademisyenler, sözde insan hakları savunucuları, sözde gazeteciler, sözde aktivistler neredeler? Sözde siyasetçiler neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Bir de meydana gelen patlama, sanki orada bir doğal afet olmuş, kendiliğinden bir şey varmış gibi yansıtılıyor. PKK terör örgütünün döşediği EYP'den o çocuklar öldü. Bunu teröristler yaptı. Bunu saklamanın gizlemenin manası yok. Açık açık söyleyeceğiz."

Mezraların tekrar hayvancılığa açıldığını anımsatan Muş, Abdulhakim Demir ve Vali Çevik isimli çobanların PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını ve aramalar sonucunda cansız bedenlerine ulaşıldığını hatırlattı. Muş, "PKK, ciğersiz olduğu için silahlı kuvvetlerin karşısına çıkamayan, kalleşçe silahsız, ekmeğinin peşinde koşan insanları kaçırarak yine bölgede korku, baskı oluşturmaya çalışan cani bir örgüt. Yürekleri olsa silahlı kuvvetlerin karşısına çıkarlar ama bunlar böyle yüreksizler." diye konuştu.

Muş, Ömer Halisdemir'in kabrindeki resmi anma programının pazartesi günü yapıldığını, milletvekilleri, vali, il başkanı, AK Parti teşkilatının ve Milli Savunma Bakan Yardımcısının katıldığını, bahsedilen programın ise Halisdemir'in ağabeyi tarafından organize edilen program olduğunu, resmi programa tüm devlet erkanının katıldığını kaydetti.

TBMM Başkanı Levent Gök ise terör olaylarında hayatını kaybeden tüm yurttaşların, ulusun ortak acısı olduğunu belirterek, "Ben de Tunceli'de hayatını kaybeden bu 2 güzel kardeşimize başsağlığı diliyorum ve terörü lanetliyorum nereden gelirse gelsin." dedi.

Gök, Hakkari'de şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur'un ailesini ziyarete gittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kendisi bir ay önce evlenmişti. Kayınpederi benim oturduğum evin az ilerisinde bir apartmanın apartman görevlisiydi. Bir ay önce mutluluklarına herkesin tanık olduğu bu genç kardeşimizin aslında evlenme izni de vardı ama vatan aşkı ve vatan sevdası onu izin yaptırmaktan alıkoydu ve hakkı olduğu halde izne gitmedi. Böylesine kahraman evlatlarımız var ve şehit oluyorlar. Terörün vurduğu acıları o annelerin, babaların yüreğinde görmekten gerçekten büyük üzüntü yaşıyoruz. TBMM, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, DHKP-C, IŞİD, FETÖ ya da burada adını sayamadığım diğer terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen her türlü terör eyleminin tam da karşısındadır, zaten görevimiz de bunlarla mücadele etmektir."

Kaynak: AA