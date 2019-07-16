AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti hükümetlerinin, 2002 öncesine göre vatandaşların üzerindeki vergi yükünü hafiflettiğini belirterek, "Dolaylı, dolaysız vergileri bir havuzda topluyoruz. Yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "vergi sistemindeki adaletsizliklerin azaltılması, ekonomideki kayıt dışılık oranının düşürülmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, vergide adalet denildiğinde, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasının anlaşıldığını, ancak Türkiye'de vergi yükünün yıllardır işçilerin, kamu emekçilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Patronu kadar vergi ödeyen işçilerin, profesyonel futbolculardan daha fazla vergi ödeyen memurların olduğunu ifade eden Erel, kamyon şoförlüğü yapan biri ile son model araca binen birinin akaryakıta ödediği verginin aynı olmasının vergi adaletinin neresine sığdığını sordu.

Erel, dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payının, dolaysız vergiden yüksek olduğu ülkelerde vergi adaletinden söz edilemeyeceğini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, adil olmayan bir vergi sistemi bulunduğunu ifade ederek, toplumun kayıt dışı kalmayı tercih ettiğini, devletini çok da iddia edildiği gibi benimsemediğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, gelir vergisinde adaletli davranılması gerektiğini dile getirerek, "Vergiyi alt gelir gruplarının üzerine yıktınız. Vergi barışı altında kimseyi beslemeyin." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 2002'de yüzde 32,4 olan kayıt dışı ekonominin şu anda yüzde 26,8 seviyesinde olduğunu vurguladı.

KDV'nin dolaylı vergilerden biri olduğuna işaret eden Aydemir, sağlıkta ve eğitimde yüzde 18 olan KDV oranlarını yüzde 8'e, temel gıdadaki KDV oranını ise yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini anımsattı. Aydemir, "AK Parti hükümetleri öncesinde dolaylı vergilerde azalış vardı da AK Parti hükümeti mi yükselti? Hayır. Yeni vergi türevi çıkarmadık, hiçbir vergi oranını yükseltmedik. 2002 öncesi vergi sistemi ile şimdiki vergi sistemine baktığınızda AK Parti hükümetleri vatandaşların üzerine yük bindirmemiş, yükü hafifletmiştir. Dolaylı, dolaysız vergileri bir havuzda topluyoruz. Yine vatandaşın hizmetine sunuyoruz. AK Parti'den önce vergilerin yüzde 86'sı faize gidiyordu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

4 komisyondan tatilde de çalışma kararı

Bu arada Genel Kurulda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, tatilde ve ara vermede de çalışma talebine ilişkin başkanlık tezkereleri kabul edildi.

Kaynak: AA