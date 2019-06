TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, "kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen projelerin kamuya maliyetlerinin" araştırılmasına yönelik önergenin görüşülmesine ilişkin önerisini Genel Kurulun gündemine taşıdı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'de kamu-özel iş birliği projelerinin tümünün, 5 asıl ve 5 yedek şirkete ihale edildiğini, hatta bu firmaların "dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler" olarak tanındıklarını öne sürdü. Tatlıoğlu, bu projelerin şeffaflıktan uzak gerçekleştirildiğini iddia etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, şehir hastanelerinin, kısa süre sonra ekonomiye yük olmaya başlayacağını savunarak, "Hiç kimseye borçlanmadan bu hastaneleri yapmak mümkündü. Bu, ideolojik ve iktisadi bir tercihti. 2018 yılı Sayıştay raporu diyor ki, 'Şehir hastanelerinin yapım sürecinde, ihale sürecinde, anlaşma çerçevesinde, ödeme formüllerinde kamu zarara uğratılmıştır, sermayeye rant devşirilmiştir.' Sayıştay bu anlamda yolsuzluğu belirlemiş durumda." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul Havalimanı'nın maliyetinin 35 milyar dolarken, bunun iki katı büyüklüğe sahip Çin'de açılışı yapılacak Pekin Havalimanının 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi. Yıldız, "Eski Türk Hava Yolları Başkanı Hamdi Topçu anlatıyor; Sayın Bakan, eski Meclis Başkanımız, şu an Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'a anlatıyor, diyor ki: Efendim, Atatürk Havaalanı'na bir pist yapalım, bir tane ek bina yapalım. Bu üçüncü havaalanına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın bu ifadelerine AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yerinden "Doğru değil." şeklinde tepki gösterdi.

"Beşli çete lobisinin" büyük projelerin ihalelerini aldığını ileri süren Yıldız, "Şu an üçüncü havaalanı Türkiye'nin bana göre yüz karası oldu çünkü uçaklar oraya inmiyor." dedi.

AK Parti'li milletvekillerini tenzih ettiğini belirten Yıldız, "Ama bu çeteye başkaldırmanız lazım. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız, bu halkın parasını beşli çeteden keseceksiniz." dedi.

"Kamunun, çok büyük maliyetlere katlanacağı açık"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, kamu-özel iş birliği projelerinin ihalelerinin rekabetçi olduğunu, yerli ve yabancı birçok firmadan teklif alındığını söyledi.

Kirazoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu-özel iş birliği yöntemiyle yaptırılan bu kamu yatırımlarının kamu tarafından yapılması halinde de çok büyük yatırım maliyetlerine katlanılacağı açıktır. Bu, bir model olarak tercih edilmekte ve bu modelin 1986 yılından beri Türkiye'deki uygulamalarından milletimizin, ülkemizin hem altyapısını iyileştirdiği hem refahına katkı sunulduğu açıkça bilinmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının her yıl yayınladığı ve bu yıl mayıs ayında yayınlanmış olan Kamu-Özel İşbirliği Raporu'nda da bu konuyla ilgili bütün bilgiler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır."

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Çocuk cinayet ve tacizlerine son verelim"

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin, "Giresun'da yaşamını kaybeden Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleri" hakkında verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, çocukların öldürüldüklerini, yakıldıklarını, cinsel istismara uğradıklarını ancak duyarlılık göstermesi gereken Meclis'in ve siyasilerin kulaklarını bu konulara tıkadıklarını iddia etti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Rabia Naz'ın ölümünün, aradan geçen 14 ayda aydınlatılamadığına dikkati çekti.

"Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede anlattıklarının, olayın cinayet olduğunu ortaya koyduğunu" öne süren Şevkin, "Mademki AK Parti Grubu olarak Sayın Nurettin Canikli de bu olayın araştırılması için önerge verdi, gelin hep beraber hiç bekletmeden bu grup önerisini bir an önce hayata geçirelim ve bu çocuk cinayetlerine, tacizlerine son verelim." dedi.

"O fotoğraf gözümün önünden gitmiyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, HDP'nin grup önerisine ilişkin konuşmasında, Rabia Naz'ı tanıdığını anlatarak, "Ölümünden bir yıl öncesinde Eynesil ziyaretim sırasında bir kırtasiyede bir öğrenci grubuyla karşılaşmış, onlara acizane kitap hediye etmiştim, fotoğraf çektirmiştik. Vefatından sonra o fotoğraf gözümün önünden gitmiyor. Allah bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Rabia Naz cinayetinin araştırılması konusunda samimi girişimleri desteklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Grubumuz adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nurettin Canikli ve arkadaşları tarafından bu konuyla ilgili benzer bir Meclis Araştırma komisyonu kurulması önergesi verilmiştir. Biz zaten içerik olarak buna karşı değiliz. Fakat şu anda takdir edersiniz ki bütün kamuoyunun beklediği bir askerlik kanunu görüşmesi var, Meclisin çok yoğun bir gündemi var. Bir Giresun milletvekili olarak benim kadar bunun bir an önce aydınlığa çıkmasını başka kimse isteyemez. Önergeye içerik olarak karşı değiliz, ancak dileğimiz bütün Meclis gruplarının, parti gruplarının bir araya gelerek ortaklaşa bunun yapılması ve bizim önerimizin de uygun bir zaman dilimi içerisinde, Meclis takvimine göre grubumuz tarafından gündeme getirileceğini buradan ifade etmek isterim."

HDP'nin grup önerisi ile CHP'nin "Suriye'deki iç savaşın Hatay'a etkilerinin incelenmesi ve çözüm yollarının saptanmasına" ilişkin önergesinin bugün görüşülmesine yönelik önerisi de Genel Kurul'da kabul edilmedi.

Kaynak: AA