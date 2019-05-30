AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gönül coğrafyamızdaki yanan yangını söndürmek, ülkemizin ulusal birliğini korumak, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bu topraklarda ilelebet payidar kılmak için Mehmetçik'imiz Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde devam eden Pençe Harekatı'nı gerçekleştiriyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin yaptığı düzenlemeyi anımsatarak, "Hükümet, memurun, işçinin dişinden, tırnağından arttırarak kenara attığı bireysel emeklilik fonlarına göz dikecek kadar sıkıştıysa artık deniz bitmiş demektir." ifadesini kullandı.

Türkkan, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin iptaline yönelik Danıştay'a açılan davada Danıştay savcısının özelleştirme işleminin iptali yönünde mütalaa verdiğini belirterek, kendilerinin de bu mütalaayı doğru bulduklarını söyledi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığına dikkati çeken Türkkan, "Şimdi buradan soruyoruz; sırada kim var? Hani adaletimiz, hukukumuz bağımsızdı, ABD'nin söylemleriyle adaletimiz hareket etmezdi. Trump'un bir telefonu FETÖ üyeliğinden tutuklananların serbest bırakılmasına yeterli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, kamu avukatlarının yaşadığı sorunlara işaret ederek kamu avukatlarına sunulan haklar ve çalışma şartları nedeniyle kamu avukatlığı kurumunun sürekli kan kaybettiğini, kamuda çalışan avukatların, hakimlik, savcılık ve müfettişlik gibi alanlara geçiş yaptığını söyledi.

Kamu avukatlarının çalışma ve özlük haklarına ilişkin sorunların bir an önce gündeme alınması gerektiğini dile getiren Bülbül, MHP olarak kamu avukatlarının mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin kanun teklifleri de verdiklerini anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Kayapınar Belediyesi tarafından yaptırılan bir kreşin, kayyum tarafından 25 yıllığına protokol ile bedelsiz bir şekilde Diyarbakır Müftülüğüne tahsis edildiğini, Kayapınar Belediye Meclisinin mayıs ayında yaptığı toplantıda protokolü iptal etmesine rağmen müftülük yetkililerinin kreşi bastığını öne sürdü.

"Bu bakan bize görev veremez"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Tunceli'de zabıtaların gözaltına alınmasına ilişkin çok sayıda şikayet telefonu aldıklarını söyledi.

SGK'nin aylık sigortalı sayısı istatistiklerini açıklamadığını vurgulayan Özel, "Her ay gelen veriler damat Albayrak'ı yalanlıyor. Ülkenin ekonomisindeki bu sıkıntı ortadayken SGK gibi siyaset dışı olması gereken bir kuruma verileri açıklatmayan irade nedir onu da merak ediyoruz." diye konuştu.

Özel, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandum sürecinde, "güçlü Meclis olacak", "bundan sonra yürütmeden teklif gelmeyecek", "bakanlar, yürütmeye karışmayacak" ifadelerinin kullanıldığını anımsatarak, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reformları dokuz aydır nasıl çalışmış, onu açıklıyor. Eski sistem doğruydu ve öyle olmalıydı ama bu bakan teknisyen. Bu bakan bize görev veremez. Bu bakan yasama yetkisine el atamaz, attıramazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gönül coğrafyamızdaki yanan yangını söndürmek, ülkemizin ulusal birliğini korumak, vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bu topraklarda ilelebet payidar kılmak için Mehmetçik'imiz Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde devam eden Pençe Harekatı'nı gerçekleştiriyor." dedi.

Ramazan ayının bereketiyle bu hafta başarılı bir çalışma takvimi geçirdiklerini belirten Özkan, bugün torba kanun teklifinin görüşmelerinin ile bazı uluslararası sözleşmelerin görüşmelerini tamamlayacaklarını bildirdi.

Katılımcı demokrasinin bir gereği olarak yapılan yasal düzenlemelerde herkesin çalışmasını yapacağını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bir kanunla ilgili konuya taraf olan sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar ve yine ilgili bakanlıklar, ilgili genel müdürlükler kendi çalışmalarını yapar. Ancak, bu hafta başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz gibi, Mecliste grubu bulunan siyasi partiler müzakere ederek bu hafta olduğu gibi yine uzlaşı içerisinde çalışmasını yapar ve yine son kararı yüce Meclis karara bağlar."

Grup başkanvekilleri, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA