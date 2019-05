MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "S-400'leri almadığımız takdirde ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğini, zorbalığını bitireceğini beklemek, büyük gaflettir. Fırat'ın doğusunda, İran'a uygulanan yaptırımlarda, İsrail ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde, Ege uyuşmazlıklarında, FETÖ, PKK ile mücadelede ABD açık bir şekilde Türkiye'nin karşısındadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündemdışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nı yakından takip ettiklerini belirterek, "Allah Mehmetçik'imizi korusun. Ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

Hükümetin bu tarz sınır ötesi operasyonlarını sürekli seçim öncesine denk getirmesinin manidar olduğunu savunan Türkkan, 24 Haziran seçimleri öncesinde de bu tür operasyonların başlatıldığını, "Kandil'e girdik, giriyoruz" nidalarının atıldığını ancak seçim biter bitmez operasyonların sonlandırıldığını söyledi.

Lütfü Türkkan, "Terörle mücadele seçim nabzına göre belli zamanlarda değil, devlet bekası gereği tavizsiz devam etmelidir." dedi.

Bu tür videoların insanları rahatsız ettiğini belirten Türkkan, "Montaja, yalana ve iftiraya sıklıkla başvurulması vatandaş nezdinde yapanı aşağılık gösteriyor, bundan medet umanları ise aciz duruma sokuyor." ifadesini kullandı.

Türkkan, daha temiz dille, İstanbul'a, Türk milletine, Türk'e yakışan bir seçim olmasını temenni etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı.

Bülbül, Türkiye'nin her yönden çok farklı, katmanlı risk ve tehditlerle burun buruna olduğunu ifade ederek, "Dünyada vatan toprakları en yoğun şekilde balistik füze tehdidi altında kalan ülke hangisidir diye sorulsa, herhalde verilecek ilk cevap Türkiye olur." diye konuştu.

Bu kadar büyük tehlike altında olan vatan toprağında, 82 milyon Türk milletinin bu tehditlerden korunabilmesi amacıyla devletin uzun süredir önemli çalışmalar yaptığını anlatan Bülbül, son olarak acil hava savunma sistemi ihtiyacını gidermek amacıyla Rus S-400 hava savunma sisteminin alınması konusunda anlaşma yapıldığını anımsattı.

Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde neden böyle bir tercihe yöneldiğini konuyla ilgilenen taraflı tarafsız bütün uzmanların, uluslararası kamuoyunun gayet iyi bildiğini vurgulayan Bülbül, şöyle devam etti:

"Buna rağmen ABD ve bazı NATO'ya bağlı ülkeler, Türkiye'yi bu tercihinden vazgeçirmek, kendisini koruyamaz durumda bırakmak için her yolu denemektedirler. Temmuz yaklaştıkça Türkiye'ye karşı ABD kaynaklı tehditler ve F-35 şantajı yoğunlaşırken, eş zamanlı olarak gazi Meclisimiz dahil olmak üzere, Türkiye kamuoyunda ABD'nin zorbalığına hak veren, Türkiye'yi tamamen haklı olduğu meselede içerden yıpratmak üzere çalışmalar yürütenleri ibretle takip ediyoruz. Bu mecburiyeti görmezden gelip, S-400'leri almadığımız takdirde ABD ile ilişkilerimizin düzeleceğini, zorbalığını bitireceğini beklemek, büyük gaflettir. Fırat'ın doğusunda, İran'a uygulanan yaptırımlarda, İsrail ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinde, Ege uyuşmazlıklarında, FETÖ, PKK ile mücadelede ABD açık bir şekilde Türkiye'nin karşısındadır. Böyle bir durumda ABD'nin tehditleri üzerinden Türkiye'de kendi siyasetini şekillendirmek isteyenler, ABD'nin Türkiye'ye vereceği zararlardan medet umanlar varsa onların yapacakları bu iş, 15 Temmuz'da Türkiye'ye kan kusturan hainlerle beraber olmaktan farksız olacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sınır operasyonlarının çözüm olmadığını, sorunun çözümünün demokrasi, insan hakları, hak, adalet, barıştan geçtiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlayarak, İstanbul'un kendisine yakışan şekilde yönetilmesini istedi. Özel, aslında İstanbulluların 31 Mart'ta bu kararı verdiğini ancak yerel seçim darbesi yapıldığını, İstanbulluların 23 Haziran'da bu güzel kente yeniden sahip çıkacağını belirtti.

29 Mayıs'ın Sayıştayın kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Özel, Sayıştay raporlarının önemine işaret etti.

Özel, son dönemde inceltilen, geç yollanan, işlevsizleştirerek, bazı kurumları denetim dışına çıkarılan iktidar tavrını eleştirdiklerini dile getirdi.

Çocukları terör örgütünün elinde olan ailelerin kendisini ziyaret ettiğini aktaran Özel, bu evlatların ailelerine kavuşturulmasını, bayramın buna vesile olmasını önemsediklerini, bu konuda iktidarın atacağı her adıma katkı sağlayacaklarını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İstanbul'un fethi sadece bir şehrin el değiştirmesi meselesi değildir; bir medeniyet inşası mücadelesinde bütün dünyada adaletin, barışın egemen olduğu bir tarihtir. Fatih'in fetih ruhu neyse bugün aynı fetih ruhuna sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi kurarken ve bu ülkeye yapılan bütün saldırılara karşı nasıl yek vücutsak, yine yek vücuduz. İstanbul, sana sahip çıkmaya, çok daha güzel yarınlar için en güzel markamızı aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA