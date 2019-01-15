AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Güvenli bölge tesis edilebildiği takdirde sınırımıza mücavir Suriye topraklarının tamamının terör örgütlerinden arındırılması mümkün olabilecektir. Türkiye bu bölgede istikrar tesis edilmesini sağlayacak adımları atmaya hazırdır." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "ABD ile Münbiç başta olmak üzere Fırat'ın doğusu için anlaşma yapılıp yapılmadığının, ABD Başkanı'nın Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma teklifinin ayrıntılarının, ABD'nin YPG terör örgütüne silah ve mühimmat desteği verirken ulaşımı Türkiye sınırları üzerinden sağlayıp sağlamadığının, bu doğrultuda İncirlik Hava Üssü'nün kullanılıp kullanılmadığının" araştırılmasına yönelik önergesinin görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti'nin önergesi doğrultusunda daha sonra görüşmeler için kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumun ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye geldi. Ağıralioğlu, ABD'nin Türkiye'ye parmak sallayamayacağını, Türkiye'nin parmak sallayarak terbiye edilebilecek, birtakım ekonomik ambargolarla tehdit haline getirilerek taviz koparılabilecek bir ülke olmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, 60 yılın üzerinde müttefiklik ilişkisi içinde bulundukları ABD Başkanı'nın, bir tweet atarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomik bakımdan mahvetmekle tehdit ettiğini kaydetti.

Böyle bir tehdidi, şimdiye kadar ülkeler arasındaki ilişkilerin tarihinde emsalsiz bir örnek olarak gördüklerini ifade eden Çeviköz, buna benzer bir şeyle daha önce ne Türkiye'nin ne de başka bir ülkenin karşılaştığını vurguladı.

Çeviköz, "Trump'ın belli bir stili olabilir, belli bir üslubu olabilir ancak böylesine bir tehditle karşılaşan bir ülkenin devlet başkanı da en azından benzer bir şekilde cevap vermek ihtiyacını hisseder ve Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tehdide layık olmadığını hissettiren bir çıkış yapar. Böyle bir çıkışı üst düzey yetkililerimizin hiçbirinden görmedik." diye konuştu.

Türkiye'nin böyle bir tehdide pabuç bırakacak bir cumhuriyet olmadığını vurgulayan Çeviköz, tehdit tweetlerine de layıkıyla cevap verilmesi gerektiğini kaydetti. Çeviköz, "Eğer ABD'den gelen tehditlerle dış politika uygulamasına devam edeceksek, bu bizim bildiğimiz cumhuriyet dış politikası değildir, bunun değiştirilmesi gerekir." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Suriye sınırlarının emniyetinin kendileri için milli güvenlik meselesi olduğuna işaret etti.

Sınırın ötesinden Türkiye'yi hedef alan terör tehdidine karşı meşru müdafaa hakkını kullandıklarını ifade eden Özen, Suriye'de sınırlarına mücavir bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini çeşitli kereler dile getirdiklerini söyledi.

Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PYD-YPG'nin DEAŞ'la mücadele bahanesine veya Amerika'nın arkasına sığınıp ülkemizi hedef almasına ve sahada birtakım oldubittiler dayatmasına asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerinden arındırılmış güvenli bölge önerisi esasen Obama yönetimi sırasında Amerika'yla temaslarımızda bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilmiş bir öneridir. Bu itibarla üzerinde çalışılması gerektiği düşünülmektedir. Güvenli bölge tesis edilebildiği takdirde, sınırımıza mücavir Suriye topraklarının tamamının terör örgütlerinden arındırılması mümkün olabilecektir. Ayrıca bu bölgelerden ülkemize yönelebilecek göç hareketlerinin Suriye toprakları içinde tutulması sağlanabilecektir. Türkiye bu bölgede istikrar tesis edilmesini sağlayacak adımları atmaya hazırdır. Bu öneriyi önümüzdeki dönemde Amerikalı muhataplarımızla ele almayı sürdüreceğiz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesinin TBMM İçtüzüğü'nün iptal ettiği maddesini hatırlatarak, grup önerisi için oylama talebinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın itirazına rağmen TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi kararını yoklama talebinin haklılığı şeklinde yorumladığını söyledi.

İYİ Parti'nin grup önerisi, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

-"Gelin hep beraber peşine düşelim"

Daha sonra HDP'nin seçmen kayıtlarına ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, AK Parti'nin ismi akıllara geldiğinde yoksul, yolsuzluk, yasaklar ve bir de seçim hileleriyle hatırlandığını savundu.

Seçmen listelerinin 4 Ocak'ta askıya çıkarıldığını anımsatan Adıgüzel, soyadı olmayan seçmenlerin bulunduğunu, bir kişinin 165 yaşında ilk kez seçmen olduğunu, Çankırı'nın Orta ilçesinde seçmen sayısının yüzde 95,74, Ankara Çamlıdere ilçesinin seçmen sayısının yüzde 90 arttığını söyledi. Adıgüzel, Üsküdar'da bir apartman dairesinde 40 kişinin yaşadığını, inşaat halindeki bir binada 43 seçmenin bulunduğunu, bir hanede 7 farklı soyadının olduğunu savundu.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, bir haksızlık varsa itiraz edilmesini, ilçe seçim kurulu başkanlarının da bunları düşürmesini istedi.

Özel, kendilerinin de bundan şikayetçi olduklarını vurgulayarak, İstanbul'da sitede tek kapı numarası verildiğini ancak ayrı ayrı kapı numaraları olduğunu vurguladı. Özel, "Eğer gerçekten seçmen olmayan, seçim hilesi yapan varsa gelin hep beraber peşine düşelim. Seçim kurullarında temsilcileriniz var, böyle hileler varsa el birliğiyle karşı çıkalım. Sahte, hileli seçmenin tamamen karşısındayız. Bize adres verin araştıralım, haksız seçmen varsa el birliğiyle karşı çıkalım." şeklinde konuştu.

HDP'nin grup önerisi de Genel Kurulda kabul edilmedi.

CHP'nin Taksim Meydanı'nda Özgür Suriye Ordusu bayrağının açılmasının araştırılmasına dair grup önerisi de Genel Kurulda görüşmelerin ardından reddedildi.

Kaynak: AA