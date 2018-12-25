İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanması" konusunda, "Fiyatı beğendik. Yani bin 800 lira bekleniyordu, 2 bin 20 lira açıklandı. Daha önce bizim de açıkladığımız rakamlara uygun bir rakam geldi. 2 bin 20 lira rakamını telaffuz etmiştik." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin, "asgari ücretle geçinen vatandaşların sorunları" ile ilgili grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün asgari ücretin açıklandığını anımsatarak, "Fiyatı beğendik yani bin 800 lira bekleniyordu, 2 bin 20 lira açıklandı. Daha önce bizim de açıkladığımız rakamlara uygun bir rakam geldi. 2 bin 20 lira rakamını telaffuz etmiştik." ifadesini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise açıklanan asgari ücretin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Belirlenen 2 bin 20 liranın aslında bir artış değil, düşüş olduğunu iddia eden Pekgözegü, "Daha önce, 2018'deki asgari ücretle 425 dolar alınabiliyordu, şimdi, 2019'da belirlenen asgari ücretle 379 dolar ancak alınabiliyor." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti'nin, sağlamayı başardığı güven ve istikrarla artan refahtan, büyümeden dar gelirli, emekli, memur, ücretli gibi gelir sıralamasında daha altlarda bulunan tüm kesimlere daha fazla pay aktaran düzenlemeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Daha sonra HDP'nin, "Uludere olayı"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Bu katliamın failleri asker, sivil, bürokrat ve dönemin siyasi iradesi tarafından adeta koruma altına alındı." iddiasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Gerçekten perde arkasındakiler gün ışığına çıkarılmazsa, sadece piyonlarla yetinilirse, o yanan vatandaşlarımızın yanık kokuları her zaman bu parlamento çatısı altında duyulacaktır." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırına yapılan hava harekatı sonucu 34 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ülke olarak herkesi derinden yaraladığını, o dönemde olayın sebeplerinin açığa çıkarılması ve sorumluların bulunması yönünde tüm siyasi partilerin görüşlerinin olduğunu belirtti.

Ünal, terör olaylarını fırsat bilerek hükümeti ve devleti zor duruma düşürmek isteyen FETÖ bağlantılı kamu görevlileri ve askeri yetkililerinin bazılarının 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün Türkiye'yi sivil katliamlar yapan bir ülke olarak göstermek üzere yaptığı komploların ilki ve en büyüklerinden biriydi Uludere ya da ittifak içinde oldukları PKK'nın kayıtlara geçirmek istediği haliyle Roboski. Güvenlik güçlerimiz terörle mücadele için şu anda da bölgededir. Bölücü terör örgütünün, sınır ötesini de kullanarak ülkemizin özellikle güneydoğu bölgesindeki sınır illerinde terör faaliyetleri olmazsa böyle bir harekata gerek de kalmayacaktır. O nedenle bu olayın birinci sorumlusu, PKK terör örgütüdür. Bu olayın meydana gelmesi ve ülkemizde bir kaos ortamının çıkarılması, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yolda birtakım taşların örülmesi anlamında sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak nihai kararı da yargı vermektedir. Terör örgütünün bölücü hedeflerini benimseyip dillendirenler şunu bilmeliler ki, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, bölücü terör örgütüne, bütün hainlere ve onları kullananlara rağmen korunmuştur ve korunacaktır."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, olayın aydınlatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sürecine işaret ederek, bu konuda hukuki yolların düzgün takip edilmediğini belirtti.

Bu olayın aydınlatılacağı yerin yargı mekanizmaları olduğunu ifade eden Zengin, "Eğer niyet, gerçekten süreci takip etmekse yargıyla alakalı süreçleri ciddi bir şekilde takip etmek lazım." dedi.

Partisinin, "faili meçhul cinayetler" ile ilgili grup önerisi üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye'nin faili meçhul cinayetlerin yaygın işlendiği bir ülke olduğunu iddia etti.

Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Kazım Çillioğlu, Gaffar Okkan, Hrant Dink cinayetlerini, faili meçhul cinayetler olarak saydıklarını anlatan Sertel, FETÖ'nün faili meçhullerde dahlinin araştırılmasını önerdiklerini vurguladı.

CHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, ekonomi alanında düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası anlaşmaları içeren dört teklif, gündemin ön sırasına alındı.

TBMM Genel Kurulu, tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde, 28-29 Aralık Cuma ve Cumartesi günleri de çalışacak.

Kaynak: AA