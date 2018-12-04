AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ülkesi ve ailesi için yerin metrelerce altına giren, fedakarca çalışan, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugünün Dünya Madenciler Günü olduğunu anımsatarak, "Maden kazalarında dünyada yaptığımız dereceyi başka işlerde yapmak iddiasıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

Maden kazalarından sonra ciddiyetsiz cümleler duymaktan muzdarip olduklarını belirten Ağıralioğlu, "(Bu işlerin tabiatında ölüm vardır) cümleleri, devlet ciddiyetinin cümleleri değildir. Siyaset, mesuliyet makamında olup ölümlerden sonra 'Tabiatında vardır.' cümleleriyle savuşturacağı bir iş değildir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden birisi olduğunu söyledi.

2014 yılındaki Soma maden faciasından sonra Mecliste kurulan Araştırma Komisyonu raporunun, madencilerin çalışma koşullarına ilişkin çok önemli bilgiler içerdiğini ifade eden Akçay, madenciliğe rant olarak yaklaşmanın insani ve ahlaki olmadığını, madencilikte öncelikli olanın, iş sağlığı ve güvenliği olduğunu belirtti.

Erkan Akçay, madencilerin her türlü tehlike ve tehditlerden uzak, güvenli çalışma ortamına kavuşması için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Araştırma önergelerine HDP'nin nasıl yaklaştığına dair çizelge

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, madencilerin, dışarıda yoksulluk ve açlık, aşağıda ise ölümle sınandığını ifade ederek, bugünün, sadece bir gün hatırlanmakla kalmaması gerektiğini söyledi.

ÇHD'li avukatların yargılanması sırasında maruz kaldıkları muamelenin ibretlik olduğunu anlatan Bilgen, "Sadece duruşma sırasında görüşme talebi üzerine, avukatların üzerine saldırılması ve Türkiye'nin en büyük hukuk örgütlerinden birisinin, başkanlarının önce tahliye edilip sonra hemen arkasından tutuklanması ayıbı ortada dururken, bir de bu muameleye maruz kalınması kabul edilemez." diye konuştu.

Bilgen, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinin üzerinden 25 gün geçtiğini dile getirerek, "25 gün, bu tip eylemlerde son derece kritiktir." dedi. Ayhan Bilgen, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve 10 milletvekilinin parti grubunda, bazı milletvekillerinin de illerinde Güven'e destek ve dayanışma eyleminde olduğunu anımsattı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen araştırma önergelerine partilerin nasıl yaklaştıklarına dair çizelgeyi bir milletvekilinin paylaştığını belirten Bilgen, "Başka paylaşımlar da oldu. Sayın Tuncay Özkan, bilgisi dışında bu paylaşımın olduğunu söyledi ama kendisinden önce paylaşan milletvekilleri hala irade beyan etmediler. Genel Kurula bile gelmeyen bir milletvekilinin, partimizi bir çizelgenin içerisine koyup, 'Sanki hükümeti destekliyor, bunun için muhalefetin önergelerine destek vermiyor.' gibi bir yaklaşım ortaya koyması kamuoyunu yanıltmaktır." sözlerini sarf etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Türkiye'nin en büyük maden kazası olan Soma maden faciasının üzerinden 4,5 yıl geçtiğini anımsatarak, kazanın ardından kurulan Araştırma Komisyonu raporunun gereğinin yapılmadığını belirtti.

Soma davalarının ilk duruşmalarında boy gösteren siyasilerin, sonraları madencilerin ailelerini yalnız bıraktığını savunan Özel, yaşamını yitiren madencilerin ailelerine verilen sözlerin önemli bir kısmının havada kaldığını, işsiz kalan 2 bin 700 madencinin hala tazminatlarını alamadığını iddia etti.

Engelli vatandaşların tüm kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasının temel sorumluluk olması gerektiğini vurgulayan Özel, engelli vatandaşların Meclis yerleşkesine girmesinin kolaylaştırılmasının önemine işaret etti.

"Kaynak ve ilk paylaşım partimize ait değildir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in anlattığı listeye de değinerek, "Bir Meclis çalışma çizelgesi paylaşılmış. Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan önce bunu retweet etti ama ardından hatasını anlayarak konu hakkında açıklama yaptı ve vazgeçti. Kaynak ve ilk paylaşım partimize ait değildir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsattı.

Engelli vatandaşlara yönelik toplumsal duyarlılığın artmasını temenni eden Muş, engelli vatandaşlar ve onların fedakar ailelerine mutlu ve huzurlu yaşam diledi.

Mehmet Muş, bugünün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olduğunu anımsatarak, "Ülkesi ve ailesi için yerin metrelerce altına giren, fedakarca çalışan, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm maden işçilerimizin bugününü kutluyoruz." dedi.