AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin güvencesi, mimarlarıdır. Geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Zeytin ve zeytin yağı üreticilerin sorunları", AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da "Hatay'ın sorunları ve çözüm önerileri"ne ilişkin gündem dışı söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, cumartesi günü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını hatırlattı. Ağıralioğlu, "Öğretmenleri, din adamları ve hukuk adamları toplumun en itibarlı meslek grupları haline gelememiş toplumların yarınlarıyla ilgili büyük endişeler taşımak, yarınlarıyla ilgili endişelerini korkularla birleştirmek akıbeti kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da pazar gününün Alparslan Türkeş'in doğumunun 101'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, Türkeş'in ülkü sahibi fikir ve hareket adamı olduğunun altını çizdi. Türkeş'i rahmet anan Akçay, Türkeş'in fikir ve ülküleriyle nice yüzyıllara damga vuracağını söyledi.

Türk Dil Kurumunun (TDK) internet sayfasında, "başbuğ"un "Devlete karşı ayaklananların başı" olarak tanımlandığını aktaran Akçay, kelimenin TDK sözlüğünde, 1974'ten beri, bu şekilde yer aldığını öğrendiklerini dile getirdi. Bu durumun araştırılması gerektiğini ifade eden Akçay, tanımın bugün itibarıyla düzeltildiğini kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce 34 kişinin ölümüne yol açan canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri anarak yargılamanın etkin ve ciddi bir sonuç vermesini umduklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, görevi başında şehit düşen eğitimciler başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle andı. Özkan, "Öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin güvencesi, mimarlarıdır. Geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir." diye konuştu.

"Sorosçuluk" tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi "Sorosçulukla" suçladığını dile getirdi.

Konunun muhtemelen akşam, "yandaş medyada sürekli olarak işleneceğini" belirten Özel, yanında getirdiği bir fotoğrafı milletvekillerine gösterdi. Özgür Özel, "Fotoğrafta Erdoğan ve Soros var. Erdoğan 2003 yılında Soros ile toplantı yapıyor. Erdoğan'ın yanında Egemen Bağış ve Ömer Çelik, karşısında ise Sorosçular, bir toplantı yapıyorlar. Erdoğan, 'eğer siz açık toplum istiyorsanız, biz buradayız' diyor. Toplantının sonunda, bazı ülke yöneticilerinin katılımıyla Türkiye'yi destekleme komisyonu kuruyorlar, sonra da dünya kadar fon geliyor." ifadesini kullandı.

Özel, kendilerinin böyle bir fotoğrafının olmadığını ifade ederek, "Bu ülkede bir siyasetçi Sorosçu ise o da Erdoğan'dır." dedi.

Özgür Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletten yetki alarak siyaset yapmak isteyenlerin aynı frekansta buluşması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız siyaset hayatı boyunca, kamuoyu önünde neyse kafasının içinde de o olmuştur, ancak açık toplum deyip, yüzüne maskeler takmak suretiyle kamuoyunda millet düşmanlığı yürütenler bellidir." diyen Özkan, Sorosçuların Gezi kalkışmasında nerede olduğunun bilindiğini belirtti. Özkan, "O Sorosçuların yanında da kimler olduğunu, kamuoyunun takdirine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Cahit Özkan'ın bu sözleri, Genel Kurul Salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Ayağa kalkarak bu sözlere itiraz eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya AK Partililerin cevap vermesi üzerine, iki partinin diğer milletvekilleri de ayağa kalkarak birbirlerine laf attı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, gerginliğin artması üzerine birleşime ara verdi.