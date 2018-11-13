TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi; Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklif, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Genel Kurul, bugün teklifin birinci bölümünün bitimine, yarın ikinci bölümünün bitimine, ikinci bölümün bitmemesi halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.

AK Parti Grup önerisi üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulda bulunan milletvekillerinin vicdan sahibi olduğunu bildiğini söyledi. Bu yönüyle hiç siyaset yapmadan aklından, vicdanından geçenleri paylaşmak istediğini belirten Altay, "Teklifin 5. maddesiyle ilgili konuşuyorum. Türkiye çok önemli terör örgütleriyle mücadele ediyor, bu bir gerçek. Eğer yürütme, kişinin terör örgütleriyle bağlantısını tespit ederse ortada bir yargı vardır. KHK ile kamudan ihraç olan birinin özel sektörde çalışmasına tahammül edemeyerek insanlık dışı bir şey yapıyorsunuz. 'Ben bunu Türkiye'de aç bırakacağım' derseniz bu kişiyi geçtim onun evladına, çoluğuna çocuğuna yazık edersiniz. Suç işlemiş olursunuz. Terörle mücadelede hassasiyetinizi anlıyorum ama çözüm yolu bu değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Altay'ın ithamlarını kabul etmediklerini belirterek, "Muhalefet partilerinin bu konuda tekliflerini dinleyeceğimizi, onları değerlendireceğimizi ve en son duruma hep beraber Meclis iradesiyle burada karar vereceğimizi belirttik. Tekliflere açığız ama bu konudaki suçlamalara kapalıyız." diye konuştu.

AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.