TBMM Genel Kurulunda, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda, beş parti grubunun ayrı ayrı verdiği Meclis araştırma önergeleri görüşülüyor.

İYİ Parti, kadının toplumda karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili grup önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, "AK Parti iktidarında ülkede, kadına yönelik şiddette azalma yaşandığını" söylemesine rağmen, son 10 yılda kadına yönelik cinayet ve şiddetin azalmadığını, tam tersine arttığını iddia etti.

Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının şiddet gördüğünü, bunun da 10 milyon kadının şiddet gördüğü anlamına geldiğini vurgulayan Cesur, "Türkiye'de kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması için 100 yıl, aynı maaşa sahip olması için de 230 yıl gerekiyor." dedi.

Cesur, kadın cinayetlerindeki iyi hal indiriminin derhal kaldırılmasını istedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri, kadına yönelik şiddette "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda adımlar attığını belirterek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

HDP de milletvekillerine dönük hukuk dışı uygulamalar ile ilgili grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekillerinin 733 gündür hapiste rehin olduklarını iddia etti.

Partisinin bazı milletvekillerinin milletvekilliklerinin sonlandırıldığını anlatan Beştaş, "AK Parti, bu yaptıklarının hesabını verecektir. Yaptığınız cezaevleri boş kalmayacak çünkü sizler orada ağırlanacaksınız." diye konuştu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, partisinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, ülkede her beş sağlık çalışanından birinin şiddete uğradığını savunarak, "Bu şiddetin varlığı da günden güne artarak devam etmektedir. Acaba AK Parti Grubu, kaç doktorumuzu daha kaybedersek bu konuda adım atacaktır?" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşüldüğünü anımsatan Kasap, "Sağlıkta şiddet komisyona taşınmış durumdadır. AK Parti ve MHP tarafından dün komisyonda şiddet uygulanmıştır. Önergeler okutulmadan ve milletvekilleri konuşulmadan teklif geçirilmek istenmiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi.

Daha sonra görüşülen, Genel Kurul gündemine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin ayrı ayrı verdikleri araştırma önergeleri birleştirilerek bugün görüşülecek.

Görüşmelerin bugün tamamlanması durumunda, Genel Kurul yarın çalışmayacak.