AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Devasa bir kavgayı, devasa bir mücadeleyi gölgeleyen yaklaşımlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Mustafa Şentop, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yaşanan mağduriyetleri giderecek mekanizmanın sağlıklı işlemesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, "Bize müracaat edenlere adres olarak MHP'yi gösterdik ve 'Siyasi olarak onların sözünü dinliyorlar' diyerek mağduriyet gidermeye kalktık. Adalet böyle aranan bir şey değildir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir ihanet girişimi yaşandığını vurgulayarak, o günden bugüne mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

Zaman zaman mücadelede ortaya çıkan mağduriyetlere de değindiklerini anlatan Usta, şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadelede itiraf meselesi belli noktalarda iftira sistemine dönüştü. Birileri kendini kurtarmak için 'Şunu şurada yemekte gördüm, burada şununla gördüm' gibi ifadelerle mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadırlar. Bu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Hakim ve savcılarımızın daha titiz davranması gerekir. Gerçek FETÖ'cüler çok küçük cezalarla yırtarken gerçekten suçsuz insanlar işinden ekmeğinden oluyor. FETÖ'cü olanların gerçekten gözünün yaşına bakılmasın. Ancak onların ekmeğine yağ sürecek mücadeleden de vazgeçmememiz lazım. FETÖ'nün kripto damarı halen faaldir. FETÖ'cü olmayanların cezalandırılması yanlış olmaktadır."

Yunanistan'daki yangın

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenler için Yunanistan'a başsağlığı diledi.

Komşuluk hukukuna dayalı olarak Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardımı sağlamasını istediklerini ifade eden Kurtulan, "Yunanistan'ın yaralarını sarmak için Türkiye'nin gerekli girişimde bulunması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Yunanistan'daki orman yangınına değindi.

Yunanistan halkına başsağlığı dileklerini ileten Altay, "Komşuda yangın varken ev sahibinin kayıtsız kalması düşünülemez. Yunanistan'ın yaşadığı bu acı durum noktasında yaraların sarılması için Türkiye kendine yakışanı yapacaktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma harız olduğunu belirttiğini anımsattı.

Turan, FETÖ ile mücadele konusunda haksız yapılan bir işlemin kendilerini de vicdanen yaraladığını belirtti.

OHAL işlemlerine yalnız mağdur penceresinden bakılmasının son derece büyük bir tehlikeyi göz ardı etmek anlamına geleceğini vurgulayan Turan, "Meclis, bu konularla ilgili mağduriyetlerin oluşmaması için birçok adım attı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu gibi daha önce olmayan bir komisyonu hayata geçirdi. Dolayısıyla devasa bir kavgayı, devasa bir mücadeleyi gölgeleyen yaklaşımlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.