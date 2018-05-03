TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ile CHP arasında "ittifak" tartışması yaşandı. AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, CHP-İYİ Parti ittifakını "kirli ittifak" diye nitelendirmesine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Çatlasanız da patlasanız da çok güzel bir ittifak kurduk" karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından milletvekillerine yerinden söz verdi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, İYİ Parti vesayet ittifakının, cumhur ittifakı karşısında mağlup olacağını" söyledi. Akbaşoğlu, "Tertemiz, açık, meşru ak bir ittifak, milletin ittifakına karşı kirli, kara bir ittifak için Bizans sarayı entrikalarıyla siyaseti, vekilliği ayaklar altına alan bu düşük zihniyete yazıklar olsun." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ittifak konusunu kendilerinin değil AK Parti'nin çıkardığını, kimin kiminle ittifak kuracağına AK Parti'nin karar veremeyeceğini belirtti. Halaçoğlu, Akbaşoğlu'nun, "kirli bir konuşma yaptığını" öne sürdü.

Sataşma gerekçesiyle söz alan Akbaşoğlu da CHP sözcülerinin, AK Parti-MHP ittifakını sürekli "kirli ittifak" diye nitelendirdiğini anımsattı. Akbaşoğlu, "Bu nitelendirmeleri sadece kendilerine iade ettim. Hiçbir tahammülünüz yok. Tahammüllü olun, demokrat olun, diktatörce, faşistçe davranmayın. Kendinizin söylediği size yöneltilince biraz hoşgörülü, demokrat olun. Sizin ittifakınız, kirli, kapkara, yüzkarası bir ittifak." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Akbaşoğlu'na "Yüzünüz, içiniz, kendiniz kararacaksınız. Türk milletinin gönlünde ittifakı kurduk. Sizin ne olduğunuzu dünya, millet biliyor. İYİ Parti ile de Mecliste grubu olan siyasal partiler ile de millet ile de kol kola olacağız." karşılığını verdi.