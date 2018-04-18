AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, " Türkiye Cumhuriyeti'nin veya milletimizin tarihinde hiçbir katliam, bir soykırım asla olmamıştır. Böyle bir şey yaşanmamıştır." dedi.

Genel Kurulda yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, şair Cemal Safi'ye rahmet ailesin ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Usta, 13 Nisan 1915 tarihinde Basra yakınlarında İngilizlere karşı verilen savaşta şehit düşen Süleyman Askeri'nin, mücadeleden asla vazgeçmeyen bir Türk askeri olduğunu belirterek, "Ege'de Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara Yunan bayrağı dikme cüreti gösterenler, Süleyman Askeri Bey ve müfrezesinin ruhunun hala içimizde yaşadığını bilsinler." diye konuştu.

Bahattin Şakir'in ise 17 Nisan 1922 tarihinde Ermenilerce katledildiğini anımsatan Usta, birinci dünya savaşı sırasında, terör olaylarının durmaması nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı bölgelerinde yaşayan Ermenilerin savaş bölgelerinden çıkarılarak uzak bölgelere iskan edilmesine karar verildiğini anlattı.

Usta, "Ermenilerin yerlerini değiştirmek onları imha etmek değil, devletin güvenliğini sağlamak ve korumak amacına dayalıdır ki sonuna kadar doğru, sonuna kadar da helaldir. Kim ne söylerse söylesin, Türk milletini sırtından vuranların tehciri Türk vatanının yüzyılını kurtaran muhteşem siyasi bir karardır ve çok şükür gereği yapılmıştır. Dönemin İttihatçı kadroları milli bir şuurla vazifelerini yapmışlardır. Biz onlardan razıyız, inanıyorum ki Rabbim de razıdır." ifadesini kullandı.

Suriye'de Türkmensiz bir gelecek düşünülemeyeceğini de belirten Usta, bu ülkedeki Türkmenlerin haklarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, grup sıralarında sağında oturan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ı göstererek, "Mecliste sağ tarafımda bir Ermeni vekil otururken, Talat Paşa'nın günlüklerine göre de 1 milyondan fazla Ermeni'nin katledildiği bir coğrafyada 'İttihatçı kadrolar gereğini yapmıştır' denilmesini kınıyorum." dedi.

AB ilerleme raporuna da değinen Kerestecioğlu, raporda OHAL'in vakit kaybetmeden kaldırılmasının istendiğini aktararak, Hükümetin ise muhalefetin sesini kısmak için bunu uzatmak istediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine tekrar söz alan MHP Grup Başkanvekili Usta, Kerestecioğlu'nun kınamasını anlayamadığını belirterek, "O zaman şu soruyu sorarım. Doktor Bahattin Şakir Bey'i tasvip mi ediyorsunuz? Bizim sözümüz devlete karşı ayaklanan, Müslüman Türk milletine karşı katliamda bulunan Ermeni çetecileredir. Yoksa bugün itibarıyla ülkesine, milletine bağlı olan Ermenilere karşı bir sözümüz olamaz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin 70 yıldır demokrasi mücadelesi verdiğini belirterek, bu sürede demokrasiye karşı çeşitli darbelerin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatan Altay, "Adeta 15 Temmuzda Türkiye'ye bir arsenik içirilmeye çalışıldı ve içirildiyse 20 Temmuzda bir panzehir beklenirken bu millete ve Türk demokrasisine siyanür tasvip edildi. Verdiği tahribat 15 Temmuz'dan daha ağırdır. Bedeli de çok daha ağır olmuştur." iddiasında bulundu.

OHAL'in ülkede ekonomik tahribat yarattığını savunan Altay, "Gelin bugün Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Kerestecioğlu'nun açıklamasına tepki göstererek, şöyle dedi:

"Kendi ülkesine, milletine bu kadar düşmanlık yapacak bir açıklamayı bu parlamentoda ben şimdiye kadar görmedim. Sözde katliamlarla suçlanan Türkiye, milletimiz ve devletimizin bu konudaki açıklamaları gayet açık ve nettir. Arşivler ortadadır. 'Bunlar incelensin. Gerçekler ortaya çıksın' ifadelerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti kullanıyor. Sanki bunlar yokmuş gibi adeta Türkiye'yi suçlayacak, Ermeni diasporasının sözcülüğünü yapacak ifadeler kullanmak kimseye fayda sağlamaz.

Size bu şekilde konuşma talimatını ve emrini kim verdiyse onlara söyleyin, Türkiye bu iftiralara pabuç bırakmaz. Bu Gazi Meclisin çatısı altında hiç kimsenin ama hiç kimsenin milletimizle ilgili provokatörlük yapmaya hakkı yoktur. Bu milletin verdiği vergilerle maaş alacaksınız, bu milletin Gazi Meclisinde oturacaksınız ve bu millete böyle ağır bir iftirayı atacaksınız. Kusura bakmayın böyle bir hakkınız yok, haddiniz de yok."

Bunun üzerine tekrar söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Biz bu ülkede Ermeni diasporasının falan değil, kardeşliğin, barışın sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Kimseyi ötekileştirerek konuşmadıklarını savunan Kerestecioğlu, bu sırada AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in müdahale etmesi üzerine "Gelin buradan konuşun." diye tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da "1 milyon Ermenin katledildiği" iddiasını, uluslararası arenada Türkiye aleyhine kararlar çıkartmaya çalışan Ermeni diasporasının dillendirdiğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin veya milletimizin tarihinde hiçbir katliam, bir soykırım asla olmamıştır. Böyle bir şey yaşanmamıştır." dedi.