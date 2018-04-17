AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, "16 Nisan'dan sonra CHP ve HDP bir yandan 'gayrimeşru seçim' söylemini sürdürürken öte yandan tüm seçmenleri etkilemeye dönük eklektik bir çift karaktere bürünmüştür. Bu bile 16 Nisan reformunun erken hasatlarından birisidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği"ne ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, referandumun üzerinden bir yıl geçtiğine işaret ederek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz oyları geçerli sayarak Anayasa değişikliğine şaibe düşürdüğünü savundu.

Ertan, bu nedenle son bir yıllık süreçte yaşanan gelişmelerin ele alınması gerektiğini ileri sürdü.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise önerinin gerçeklikle örtüşmediğini, referandumla Türkiye'nin yeni bir faza geçtiğini belirterek, "Bu fazın Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi olduğunu ve Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminin de artık seçimlerle birlikte geminin limana yanaşması gerektiği tezini savunuyoruz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan da referandumla demokrasi sıçraması yaşandığını söyledi.

Referandum ile vesayet odaklarına kapıların kapatıldığını dile getiren Eseyan, "16 Nisan'dan sonra CHP ve HDP bir yandan 'gayrimeşru seçim' söylemini sürdürürken öte yandan tüm seçmenleri etkilemeye dönük eklektik bir çift karaktere bürünmüştür. Bu bile 16 Nisan reformunun erken hasatlarından birisidir. Artık millet iradesi son sözü söyleyecek, kapalı kapılar ardında siyaset dizaynı mümkün olmayacaktır." dedi.

Bunun üzerine sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da OHAL şartlarında seçime gidilmesini eleştirerek, "16 Nisan bu ülkeye kaybettirdi, daha da kaybettirmek istiyorsunuz ama bunun sonu yok." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise referandumla yapılan Anayasa değişikliğinin gayrimeşru olduğunu savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın FETÖ'ye ilişkin bir soru üzerine "Kendi içimizdeki temizlik tamamlandı." ifadelerini kullandığını aktaran Altay, kaç AK Parti'linin savcılığa verildiğini sordu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, FETÖ'ye ilişkin yargılamaların sürdüğünü belirterek, "Bunlar hukuk nezdinde devam eden süreçlerdir. Hiç kimseyi peşinen bizim suçlu ilan etmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Hukuk içerisinde yargılanır, eğer suçluysa suçunun karşılığındaki cezasını alır, suçlu değilse takipsizlik ya da beraat kararı verilir ve vatandaş yaşantısına devam eder." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından oylanan HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin "Kapatılan askeri okulların öğrencileriyle" ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de reddedildi.

Meclis 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

Daha sonra Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Meclisin açılışının yıl dönümü dolayısıyla, 23 Nisan Pazar günü saat 14.00'te özel gündemle toplanması ve siyasi parti temsilcilere konuşmaları için 10'ar dakika süre verilmesi önerisi kabul edildi.

Bunun yanı sıra "Türkiye'de kanser hastalığının artmasına neden olan sebepler ile alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergelerin birleştirilerek, görüşmelerinin yarın yapılması önerisi de kabul edildi.

Öte yandan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurul gündemine doğrudan alınmasına ilişkin önergesi reddedildi.