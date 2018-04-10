TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, "temel kanun" olarak üç bölüm halinde görüşülecek.

HDP, milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili araştırma önergesinin görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Öneri üzerinde konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, halen HDP'li 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu belirterek "Meclise tezkereler geliyor ve milletvekillerimizin vekillikleri düşürülüyor." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara'da duruşmasının olduğunu anımsatan Başaran, "Duruşma, Sıhhiye'deki adliyede yapılmıyor. 'Güvenlik gerekçesiyle Sıhhiye'de yapılmıyor' deniliyor ama asıl amaç yargılamanın halktan kaçırılması. Millet, basın, hukuksuz yargılamayı görmesin diye başka yerde yapılıyor." ifadesini kullandı.

Başaran, milletvekillerinin yargılanması konusunda yaşandığını iddia ettiği bütün hukuksuzluklar konusunda araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekillerinin yargılanmadan cezaevinde tutulduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Enis Berberoğlu, anasının ak sütü olan oylarla seçilmiş bir milletvekilidir. Yurtsever bir gazeteci olan milletvekilimizi vatan haini olarak orada tutan zihniyet, vatana en büyük hainliği yapmaktadır. Berberoğlu olayında, gizli belge, casusluk yoktur, o milletinin arkasında dimdik durmuştur. Bir yılı aşkın bir süredir de milleti için onuruyla mücadele etmektedir. Anayasa Mahkemesi ocak ayında Berberoğlu hakkında kararını açıklamak durumundaydı. CHP olarak Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz; milletvekili arkadaşımızın özgürlüğünü teslim edin, onu bırakın."

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, yasama dokunulmazlığının, milletvekillerine geçici nispi bir koruma sağladığını belirterek dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin yargılamasının, bağımsız yargı tarafından, hukuka uygun bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Daha sonra, CHP'nin, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımıyla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Facebook'un milyonlarca kullanıcısının bilgilerinin sızdırıldığını dile getirerek "Benzer skandallar AK Parti hükümetleri döneminde de yaşandı, geçmişte seçmen listeleri sızdırıldı. Bu bilgileri çaldıranın kimliği belli, AK Parti bürokratları ama araştırılmadı." dedi.

Arık, "bu verileri kimin çaldığının, hangi amaçla çalındığının, bunların dolandırıcılık konularında kullanılıp kullanılmadığının" araştırılması gerektiğini söyledi.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, bazı sektörlerin, vatandaşların özel hayatına ait verileri hukuka aykırı şekilde alarak kullandığının bilindiğini kaydederek Facebook'un 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin, seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump lehine oy kullanılması için çalındığının ortaya çıktığını belirtti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP'nin önerisinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışmalarının incelenmesinin istendiğini ifade etti.

Kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Tunç, bu verilerin korunmasının, Anayasa dışında uluslararası sözleşmelerde de güvence altına alındığını bildirdi.

Tunç, kişisel verilerin korunması amacıyla Kurumun oluşturulduğunu ifade ederek "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması, kaydedilmesi engellenmiştir. Yapılması durumunda ise cezai yaptırımlar hukukta yerini almıştır ve bu cezalar da yıllar boyunca artırılmıştır." dedi.

HDP'nin ve CHP'nin önerileri, müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

AK Parti'nin önerisi kabul edildi

HDP ve CHP grup önerilerinin ardından, AK Parti'nin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneri doğrultusunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin birinci sırasına alındı.

78 maddelik tasarı, "temel kanun" olarak üç bölüm halinde görüşülecek.

Öneri üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'ye, "Bizim amacımız size burada engel olmak değil, yaptığınız yanlışlar konusunda sizi uyarmak." şeklinde seslendi.

Tasarının içerisinde makul maddeler yer aldığını ancak tasarının yanlış olduğunu düşündükleri maddeleri de içerdiğini belirten Altay, "Siz yanlış yapmayın istiyoruz. Tasarının 13. ve 14. maddelerini buradan geçirmeniz, Anayasa'ya ve hukuka meydan okumaktır. Bu maddeleri bozmayacak bir Anayasa Mahkemesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.