Meclis Genel Kurulunda, CHP ve HDP milletvekilleri, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önerisinin işleme alınmasını protesto amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde konuşma sürelerine ilişkin değişiklik içeren "çalışma esası" ile ilgili grup önerisinin işleme alınıp alanmaması konusunda usül tartışması açıldı.

CHP ve HDP milletvekilleri, söz konusu önerinin "milletvekillerinin konuşma sürelerini kıstığı, anayasaya aykırılık teşkil ettiği" gerekçesiyle işleme alınamayacağını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin, dün işleme alınmayan grup önerisini bugün yeniden getirmesinin aslında "inat meselesi' olduğunu savundu.

Kanunların zaman zaman çiğnendiğini, ancak çiğnenemeyecek tek yerin TBMM olduğunu vurgulayan Altay, "TBMM'de çoğunluk partisinin çoğunluk şımarıklığıyla TBMM İçtüzüğü'nü ayaklar altına alıp çiğnemesi caiz değildir. Şu yapılanın parlamentonun özüyle ruhuyla bir bağı yok. Yanlıştan dönmek bir erdemdir. Gelin bu yanlıştan geri dönün." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de herkesin içtüzüğe uyması gerektiğini belirterek, "İçtüzüğü grup önerisi ile değiştirme çılgınlığına kimse tevessül etmemiş ama içtüzüğü değiştirerek yapmışlar. Anayasa Mahkemesi ise kararı uygun bulmayarak bozmuş. İçtüzük değişikliği yapsanız dahi Anayasa Mahkemesinin olumsuz kararı var. Bu Meclisi bugün göstermelik Meclise, tek adamın açıp kapattığı, istediği zaman konuşturup istediği zaman susturduğu bir Meclise dönüştürmeyin. Eğer buna izin verirseniz biz de direnmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hukuka ve içtüzüğe uygun"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise içtüzüğün, kesin onay mercisinin Genel Kurul olarak işaret ettiğini belirtti.

Önerinin hukuka ve içtüzüğe uygun olduğunu vurgulayan Bostancı, "Meclisin kurallar dahilindeki çalışmalarına hepimiz şahidiz. İçtüzüğün verdiği imkanları kullanmak elbette bizim de hakkımız. Nihai kararın Genel Kurul'da alındığını da unutmayalım. Yapılan iş kesinlikle hukuka ve içtüzüğe uygun bir iştir. Birtakım cümlelerin önüne demokrasi, özgürlük kelimesini getirip ondan sonra her türlü kuralı ihlal ederek spekülatif laflar söylemenin demokrasi ve özgürlükle bir ilgisi yok." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise Genel Kurulun iki gündür çalışamadığını, bunun AK Parti'den kaynaklandığını kaydetti.

AK Parti'nin, grup önerisi ile uluslararası sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşmelerinde, milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısmak olduğunu ifade eden Kerestecioğlu, "Asıl niyet, bir süre sonra buranın kapısını kapatmaktır. Biz demokratik siyaseti yürütmek istiyoruz. Dün burada herkes söz alarak gerçekten demokratik işleyişle görüşlerini sundu. Bu, çoğunluk hırsından başka bir şey değildir. Artık sözlere de kayyum atamak isteyen bir anlayışınız var." dedi.

Usül tartışmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görüşünün değişmediğini, AK Parti'nin grup önerisini işlem alacağını bildirdi.

CHP ve HDP milletvekilleri, grup önerisinin işleme alınmasını protesto amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.