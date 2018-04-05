TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kahraman, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın, demir çelik fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmanın ardından, söz alarak, kendisinin de çocukluğunun ve gençliğinin orada geçtiğini ifade etti.

Kahraman, "Karabük Demir Çelik Fabrikaları bizim yüz akımız olmuştur. Dışarıdan ne zaman bir misafir gelse, devlet adamı gelse Karabük'e mutlaka getirilir ve bir övünç vesilesi olur. Bütün şehirlerimizin böyle güzel tesislere kavuşması bizim en büyük emelimizdir. O günün şartları içerisinde büyük yokluklar içerisindeyken dahi böyle büyük bir tesisi vücuda getirip Türkiye'ye armağan edenleri, Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet İnönü başta olmak üzere bütün emek verenleri tekrar saygıyla anıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kahraman'ın bu sözlerine, bazı CHP'li milletvekilleri alkışlarla karşılık verdi.

Alparslan Türkeş'i ölüm yılı nedeniyle anan Kahraman, bugün Avukatlar Günü olduğunu anımsattı.

Kahraman, "Bendeniz de baroya kayıtlıyım, bugün bizim günümüz. Güzel bir vesile bugün. Adalet de fevkalade lüzumlu bir hadise, vazgeçilmez. İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz. Herkesi bu noktada hürmetle, minnetle anıyorum ve avukatlarımıza gününüz kutlu olsun diyorum." diye konuştu.

Yedekci'den protesto

Bu sırada, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, grubunun bulunduğu bölümün önüne geldi ve "Sayın Başkan, kadınları sahneden indiren bir Başkanın yönettiği Mecliste durmak istemiyoruz. Yaptığınız yanlıştır. Hem laikliğe hem kadınlara her zaman karşısınız ve sizi protesto ediyoruz. Bu Meclise yakışmıyorsunuz." diyerek Genel Kuruldan çıktı.