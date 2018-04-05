TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Türkiye'de ilk entegre demir çelik tesinin Karabük'te kurulduğunu anımsattı.

Kurulduğu yıllarda 150 bin ton kapasiteye sahip olan Kardemir'in, 2017 yılında 2.5 milyon ton üretim yaptığını vurgulayan Uysal, gelecek yıl 3.5 milyon ton üretim hedeflendiğini ifade etti.

Uysal, 3 Nisan 1937'de sadece 13 haneli bir köy olan Karabük'ün, 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olduğuna dikkati çekerek, "Kardemir uzun yıllar boyunca ülkemizdeki endüstriyel atılımlara öncülük etmiş, Türk sanayisinin öncüsü olmuştur." dedi.

Sancar'dan Kahraman'a eleştiri

Dünkü birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, yerinden söz istedi.

Sancar, yaptığı açıklamada, aylık nöbet çizelgesine göre kendisinin yönetmesi gereken Genel Kurulu TBMM Başkanı Kahraman'ın yönetmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

Bir açıklama yapılmadan Genel Kurul faaliyetlerine başlanmasını da doğru bulmadığını aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Dün Mecliste bana göre biraz tansiyonu yüksek de olsa sakin bir görüşme günü geçirdik. Pek çok konuyu tartıştığımız Genel Kurulda ben de demokratik teamüllere İçtüzüğe ve parlamentoculuğun ruhuna uygun davranmak için elimden geleni yaptım. Bir konuda farklı bir yorumum vardı ve bu yoruma göre de takdir yetkimi kullanarak bir öneriyi işleme koydurmadım. Sizin bugün Meclisi bizzat yönetme isteğinizin, tasarrufunuzun gerekçesinin de bu olduğunu anlıyoruz. Doğrusu böylesi bir tasarrufun sizden gelmesini hiç de doğru bulmadığımı vurgulamak istiyorum. Çünkü bu durum Meclisin iradesine de milleti temsil etme nosyonuna da halkın temsili organı olma işlemine de uygun düşmüyor. Sonuçta bir teamül vardır ve bu teamüle göre de başkanvekilleri sırayla Genel Kurulu yönetirler.

Benim dün yaptığım işlemlerde bir usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Bu bir tartışmaydı, bu tartışma parlamentonun kendi usulleri içinde devam eder ve bir sonuca bağlanırdı. Ama bu şekilde bir müdahale çoğunluk yetkisini kullanarak keyfi bir tasarrufta bulunmaktır. Bugün oluşan görüntü Türkiye'nin bir süredir ciddi sıkıntı çektiği tablolardan birini andırıyor. Bu tablo bir kayyum tablosudur. Parlamentonun ruhuna ve geleneklerine uygun bulmuyorum. Demokratik teamüllerin yerleşmesi çabasında da bir sekteye uğratma müdahalesi olarak yorumluyorum."

"Kayyum sözünü kabul etmek mümkün değil"

TBMM Başkanı Kahraman ise durumu Sancar'a telefon görüşmesinde anlattığını, Meclisteki havanın sükunet içinde devamı noktasında bir değişiklik yapılacağını ifade ettiğini bildirdi.

Kahraman, "Kayyum sözünüzü kabul etmek mümkün değil. Hele hele sizin gibi bir hukukçunun böyle bir laf etmesi, belki bu anın heyecanındandır. Bunu kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum." dedi

TBMM Başkanı'nın İçtüzükteki görevlerini içeren maddeleri okuyan Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir birleşim içindeki oturumlarda da değişiklik yapılabilir. Bu da tabii bir haktır. Bu bir kayyum değildir. Yaptığım hukuka uygundur. Siz dün kendinizi Anayasa Mahkemesinin de üstünde gördünüz. Bu çok yanlış bir hadisedir. Zira İçtüzükte veya kanunlarda bir aykırılık görülürse bunun inceleme mercii yalnız Anayasa Mahkemesidir. İki grubun önerisini işleme alıp üçüncüye 'bunu ben İçtüzüğe aykırı görüyorum' dediğinizde, sonu alınmaz yanlışlıklara gidilir. Bunu size de ifade ettim. Bu mevzu zaten gündemimizde görüşülecek. Müzakere sırasında burada bulunursanız yine görüşlerinizi lütfedersiniz."