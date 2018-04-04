TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, AK Parti Grubunun "çalışma esaslarına" ilişkin önerisi öncesinde sıra kapaklarına vurarak yaptığı protesto tartışmaya neden oldu.

Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri öncesinde, CHP'nin önerinin içerik ve gündeme getirilişine tepki göstererek sıra kapaklarına vurması AK Parti'nin tepkisine yol açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş söz alarak, CHP Grubunun sıra kapaklarına vurarak yaptığı protestoyu eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis İçtüzüğü'nün 160. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen "Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak" hükmündeki davranışı sergilediğini savunan Elitaş, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'dan, Özel için disiplin işlemi yapılmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, Mecliste sıra kapaklarına vurularak gerçekleştirilen bir protesto için disiplin işlemi yapılmasının daha önce yaşanmamış bir olay olduğunu belirterek, sıra kapaklarına vurularak protestoya yol açan AK Parti Grup önerisinin İçtüzüğe aykırı olduğunu öne sürdü ve Başkanlık Divanından önerinin işleme alınmamasını talep etti.

Altay, "Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu bilmiyorsa Elitaş, bu işe bir daha baksın, demokrasi anlayışını gözden geçirsin. Biraz sonra aynı şeyi ben de yaparım. Sıra kapağına vururum. Sıra kapakları vurulmak içindir." dedi.

Elitaş ise Başkanvekili Sancar'ın oturumu; İçtüzüğün kavga ve gürültü nedeniyle oturumun kapanmasıyla ilgili 68. maddesi gereğince kapattığını ifade ederek, disiplin hükümlerinin uygulanması konusundaki talebini tekrarladı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, AK Parti Grup önerisinin uluslararası anlaşmalara ilişkin görüşmelerde konuşma sürelerini kısaltmaya yönelik olduğunu dile getirerek, bunun muhalefetin sesini kısma amaçlı, İçtüzüğe aykırı bir öneri olduğunu ve işleme konulmaması gerektiğini söyledi. Kerestecioğlu, sıra kapaklarına vurularak yapılan protestonun ise haklı olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de söz alarak bazı tarihler vererek o oturumlarda AK Parti milletvekillerinin sıra kapaklarına vurarak, kürsüdeki konuşmacıyı protesto ettiklerini ve bunların Meclis tutanaklarında olduğunu belirtti.

Meclis Başkanvekili Sancar, Genel Kurulu yönetirken demokratik ruha uygun davranmaya çalıştığını vurgulayarak, fiili ve fiziki kavga olmaması halinde disiplin işlemi uygulanmasından yana olmadığını kaydetti.

Demokraktik protesto ve tartışmaların engellenmesi halinde parlamentonun müzakere zemini olmaktan uzaklaşacağını ifade eden Sancar, "Bu nedenle Sayın Elitaş'ın disiplin hükümlerini uygulama teklifini kabul etmiyorum. Buna bizzat Sayın Özel onay verse bile tutumum değişmeyecektir. Telkin ve görüşlere göre değil, kendi prensiplerime, demokratik yönetim ruhuna uygun karar veririm. O nedenle teklifi işleme koymuyorum." diye konuştu.

Tekrar söz alan Elitaş, Meclis başkanvekillerinin İçtüzük hükümlerini istedikleri şekilde yorumlama hakkına sahip olmadıklarının altını çizerek, teamüllerin de yazılı kuralların önüne geçemeyeceğini söyledi.

-"Vebali sizin omuzlarınızda kalacaktır"

Elitaş, "TBMM'de ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz hadisede tamamen vebali sizin omuzlarınızda kalacaktır." ifadesini kullandı.

Sancar ise şunları kaydetti:

"Üçüncü kezdir burada olay çıkma ihtimalini dile getiriyorsunuz. Bu sözleriniz üzerine, tekrar ettiğiniz sözleriniz üzerine bu genel kurulda bir gerilim yaşanacaksa sorumlusu ben olmayacağım. Özgürlükleri demokratik kuralları uygulamak hiçbir zaman gerilim ve kaos sebebi olarak görülemez. Demokratik terbiye özgürlük içinde olgunlaşır. İçtüzüğün bana tanıdığı takdir yetkisini kullanarak bir teklifinizi işleme koymadım diye burada olay çıkacak diyorsanız sizi sorumluluğa davet etme mecburiyetim vardır. Çünkü bu sözlerin üzerine daha sonra gerilim yaşanırsa bunun zemininin bu sözlerle hazırlanmış olacağı kanısındayım."

HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu, AK Parti'nin grup önerisinin konuşma sürelerini dayatma ile kısaltmayı amaçladığını, sürelere ilişkin düzenlemenin ancak Danışma Kurulunda mutabakat ile yapılabileceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Elitaş'ın sözlerinin "Özgür Özel'e ceza vermezseniz akacak kandan siz sorumlu olursunuz." mealinde olduğunu ileri sürerek, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadesini kullandı.

-"Başıma birşey gelirse, ailem hesabını Elitaş'tan sorsun"

Özgür Özel ise geçmişte yaşanan kavgalar nedeniyle kimseye karşı kalbinde kin ya da nefret olmadığını, ancak Elitaş'ın kendisini hedef gösterdiğini savundu.

Özel, "Burada ya da dışarıda başıma bir şey gelirse; bundan önceki her şeye hakkım helal olsun. Ama biricik evladım, eşim, anam, babam başıma bir şey gelirse bunun hesabını hukuken Elitaş'tan sorsun." dedi.

Elitaş ise Özel'in önce tartışmalara neden olduğunu sonra da "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" anlayışı taşıdığını söyledi.

Tartışmaların uzaması üzerine Başkanvekili Sancar, Özel'e ceza verilmesi talebini de Elitaş'ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması talebini de kabul etmediğini, tartışmadaki sözlerin değerlendirmesini herkesin kendi vicdanına bıraktığını belirterek, birleşime ara verdi.