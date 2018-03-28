MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Yaşar Tüzün, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

Siyasi parti temsilcileri, 54. Kütüphane Haftası'nı da kutladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörle mücadelede stratejik düzeyde çok önemli sınır ötesi harekatların gerçekleştirildiğini belirterek, Fırat Kalkanı, İdlib operasyonu, El Bab'ın temizlenmesi ve Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bütünleşik terörle mücadelesinin stratejik birer adımları olduğunu vurguladı.

Akçay, şöyle devam etti:

"Son olarak Afrin ve Tel Rıfat terörden temizlenmiştir. Türkiye'nin güney sınırı boyunca Hatay'dan İran sınırına kadar yurt içi de dahil olmak üzere hiçbir yerde terör unsuruna izin verilmemelidir, verilmemektedir. Bu hat Sayın Genel Başkanımızın, 6 Ağustos 2012'de açıkladığı güvenlik kuşağıdır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik gözaltıların devam ettiğini öne sürerek, "Polis aracında yoğun şekilde darp edilen, gözaltında işkence gören, tehdit edilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başına gelen her şeyden onları hedef gösterenler sorumludur." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde kahraman şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Altay, hükümetin, 54. Kütüphane Haftası'na gerekli önemi vermediğini savunarak, kamu spotları veya diğer etkinlikler bakımından haftanın güçlü bir şekilde kutlanması için hükümetten gerekli katkıları sağlaması temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama, tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

Turan, hükümetin, en ücra köşelere kadar kütüphanelerin ve kitapların ulaştırılması için çok yoğun faaliyetleri olduğunu söyledi.