AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Güvenli bir şekilde yaşayalım diye canlarını feda eden kahraman Mehmetçik'imize katliamcı diyenleri, alkışlayanları garipsiyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Başkanvekili Yaşar Tüzün, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin terörle mücadelede hassas bir dönemden geçtiğini, terörün tehdit ve saldırılarına boyun eğilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Akçay, "Harekat büyük başarı ile devam etmektedir. Şanlı Türk Bayrağı'nın gölgesinin düştüğü her bir karış toprakta barış, huzur ve güvenlik hakim olmaktadır. Harekatın Afrin kırsalında ve kent merkezindeki başarısı Türk askerinin barış ve huzurun simgesi olarak görülmesine vesile olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin bölge halkı tarafından kurtarıcı olarak görüldüğünü anlatan Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörden temizlenen yerlerde bölge halkı ile kucaklaştığına işaret etti.

Erkan Akçay, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatarak, kazanın üzerindeki sis perdesinin henüz aralanamadığını, facianın kaza nitelendirmesi ile kapatılmak istendiğini kaydetti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olayın bir suikast olduğuna dair iddiaların güçlü bir şekilde gündeme yansıdığına değinen Akçay, 132 şüphelinin bulunduğu ana dosyanın 29 Haziran 2016'da takipsizlik kararıyla kapatıldığını bildirdi.

Akçay, "15 Temmuz'dan iki gün önce bu karara itiraz edildi, ancak henüz bir netice çıkmadı. Temennimiz bu olayın bir an önce aydınlatılması, sorumlular ve faillerin ortaya çıkarılarak adalete teslim edilmesidir. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"Sanat ve sanatçıların özgür olmadığı bir ülkede yaşıyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tiyatrocular üzerinde baskı olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de tiyatronun engellendiğini birçok olayla gördüklerini bildiren Beştaş, "Tiyatro oyunlarının yasaklandığı, sanat ve sanatçıların özgür olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Diyarbakır'da kayyum, 28 yıllık şehir tiyatrosunu kapattı. Yine OHAL'in ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 20'ye yakın sanatçı KHK ile işten çıkarıldı ve birçok oyun yasaklandı. Bugün 'tiyatroya ve tiyatrocuya da özgürlük' demek istiyoruz." diye konuştu.

"Halepçe katliamını şiddetle kınıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 16 Mart 1988'de Halepçe'de Saddam Hüseyin'in 5 bin Kürdü kimyasal silahlarla katlettiğini anımsattı.

Çocukların "Anne; elma kokusu geliyor" diye öldüğünü anlatan Altay, "Halepçe katliamını CHP TBMM Grubu olarak şiddetle kınıyoruz. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti, Halepçe katliamından kaçanlara kapılarını açtı ve şefkatli yüzünü gösterdi. O dönemin devlet yöneticilerine de teşekkür ediyor, tutumlarını övgüyle karşılıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise 16 Mart 1988 yılında yaşanan Halepçe katliamının bu coğrafyada yaşayan herkesi derinden etkilediğini, yaşanan acıların hala hatırlandığını vurgulayarak, "Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olay tartışıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Boğaziçi Üniversitesi'nde vatanını, milletini düşünen öğrencilerin Afrin şehitleriyle ilgili bir etkinlik düzenlemek adına üniversite meydanında toplandığını, kendini bilmez bir grubun da bu öğrencileri tehdit ettiğini ve töreni engellemeye çalıştığını aktardı.

Yapılanın hadsizlik olduğunu ve engel olunması gerektiğine işaret eden Turan, "İşgalin, katliamın lokumu mu olur?" yazılı pankart açarak bunlara sahip çıkanları da kınadığını belirterek, "Güvenli bir şekilde yaşayalım diye canlarını feda eden kahraman Mehmetçik'imize katliamcı diyenleri, alkışlayanları garipsiyorum. Bu konuda CHP grubunu sağduyuya davet ediyorum." dedi.

"Fiziki şiddet varsa devletin Cumhuriyet Savcıları vardır"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sataşmadan söz alarak, CHP'nin başından bu yana Afrin ile ilgili tutumunun belli olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaydan bir şey çıkarılmaya çalışılmasının üzüntüsü içinde bulunduğunu ifade etti.

Bu olay üzerinden "Bize bir ekmek çıkar mı?" yaklaşımının doğru olmadığını anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Partimizin tavrı bellidir. Biz üniversitelerde yeniden 80 öncesi olayların yaşanmasını istemiyoruz. Üniversiteler özgürlük alanıdır. Biz Afrin şehitleri için lokum dağıtan gençlerimizin yanındayız. O kavga niye, nasıl çıktı bunu bilmiyoruz. Bunu bilecek olan üniversite yönetimidir. Eğer fiziki bir şiddet durumu varsa devletin Cumhuriyet savcıları vardır. Cumhurbaşkanı bile olsa kimsenin başka birinin öğrenim hayatını engelleme haddi ve hakkı yoktur. Kim şiddete başvuruyorsa bunu kınarım ama bu çocukların öğrenim hakkının tayin ve tespiti Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde değildir."

HDP Grup Başkanvekili Beştaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik sözlerinin normal olmadığını, üniversite öğrencilerinin sınav kazanarak oralara gittiğini ve hiç kimsenin tehditte bulunamayacağını kaydetti.

Beştaş, "Savaşa karşı olmak kesinlikle bir saldırı sebebi olamaz. İstedikleri kadar 'şu anda Afrin'de bir işgal yok' desinler, Afrin'de işgal tamamlanmış, ilhak aşamasına geçilmiştir. Şu anda yağma ve talan görüntüleri bütün dünya basınında birinci sırada geçiyor. Şu an Afrin'de okullarda Türk bayraklarıyla eğitim veriliyor." dedi.

Tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Afrin'de ülkenin güvenliği adına kahramanca mücadele eden Mehmetçik'in var olduğunu, Mehmetçik'e işgalci denemeyeceğini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Mehmetçik için adım atan gençlerin yanında olduklarını belirten Turan, "Afrin operasyonundan Afrinliler memnun ama PYD'liler ve onun sözcüleri rahatsız oluyor." diye konuştu.

Halepçe katliamıyla ilgili "soykırım" önergesi

Öte yandan Genel Kurulda, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın "Irak Kürdistan Bölgesinden Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamının Soykırım Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi kabul edilmedi.

Botan önergenin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Halepçe'de kimyasal silah kullanımının tarihin en acı olaylarından biri olduğunu belirtti.

Halepçe'de yaşananın bir "soykırım" olduğunu ifade eden Botan, bu durumun Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinden sonra daha açık bir şekilde ortaya çıktığını anlattı.

Önergenin reddedilmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin böyle insani dramların yaşanmaması için çaba sarf ettiğini, bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğini kaydetti.

Turan, Türkiye'nin Halepçe'de yaşanan acıları paylaştığını da sözlerine ekledi.