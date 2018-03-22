CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Doğan Grubuna ait yayın organlarının satışının durdurulması için Rekabet Kurumuna yaptığı çağrıya, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Malın sahibi belli, isteseydi satmazdı." diye karşılık verdi.

CHP, basın özgürlüğüne yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

Grup önerisi üzerinde konuşan Yarkadaş, AK Parti'nin, aykırı ve tek muhalif ses duyulmaması için Türkiye'de ağır sansür uyguladığını savundu. Yarkadaş, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunla, internete ağır sansür getirildiğini, "twitter"ın özgürlükle özdeşleşmiş kuşunun artık RTÜK'ün kafesine girdiğini, özgürlüklerin kafese kapatıldığını öne sürdü.

Aydın Doğan'ın gazete ve televizyonlarının, iktidara yakın Demirören Grubuna satıldığını aktaran Yarkadaş, AK Parti'yi destekleyen yayın organlarının oranının yüzde 90'a ulaştığını ifade etti.

Yarkadaş, basında yaratılan tekelleşmenin, halkın haber alma hakkını ve kamuoyunun özgürce oluşma hakkını ortadan kaldıracağını ileri sürerek, "Tekelleşme haberin ve gerçeğin ölümü demektir. Bir cinayet işlediniz, iktidarı kaybetme korkunuz yüzünden işlediğiniz bu cinayetle tarih önünde anılacaksınız." dedi.

Rekabet Kurumuna çağrıda bulunan Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Rekabet Kurumu Aydın Doğan'ın elinden zorla alınan ve Demirören Grubuna verdirtilen bu yayın organlarının satışını derhal durdurmalıdır. Çünkü bu, halkın haber alma hakkının ve rekabet ortamının ortadan kaldırılmasıdır."

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, sataşma gerekçesiyle söz alarak Yarkadaş'ın konuşmasının özgürlükleri savunan bir konuşma gibi göründüğünü, ancak dikta, dayatma ve otoriter bir şekilde talimat veren bir konuşma dinlediklerini bildirdi.

Doğan Medya Grubunun zorla satın alındığı gibi sunulduğuna işaret eden İnceöz, "Malın sahibi belli, isteseydi satmazdı. Bu bir gerçek." dedi.

"Yargı siyasallaştı" eleştirilerine de yanıt veren İnceöz, yargıyla ilgili bir siyasallaşma aranıyorsa geçmişe bakılması gerektiğini belirtti. İnceöz, dönemin Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın çok net itirafları bulunduğunu, "Nereden alacaktım? Elbette ki bu kadroları tahsis ettirecektim." dediğini anlattı.

İnceöz, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Almanya, İspanya ve İsveç'te sosyal medyada terör seviciliğinin, terör övücülüğünün herhangi bir kılıf altında asla yapılamayacağını vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir seçim yatırımı yaptığını, "tek devlet", "tek millet", "tek yargı"dan sonra şimdi de "tek medya" denildiğini iddia etti. Kerestecioğlu, "Doğan Grubunu aslında Demirören değil, Erdoğan almıştır. Demirören'i de CEO yapmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerin adil yargılanıp yargılanmadığına dair grup önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra Danışma Kurulu önerisi getirildi.

Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulunda 27 Mart Salı günü down sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, down sendromluların ve ailelerinin sorunlarının, ihtiyaçlarının tespit edilerek, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri birleştirilerek görüşülecek.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması, ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergelerinin görüşmeleri de birleştirilerek yapılacak.

Öneriye göre TBMM Genel Kurulu yarın çalışmayacak.