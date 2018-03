TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu güzel toprakların havasını teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceğini paylaşan herkesin bayramı olan Nevruz, bunu bozmak isteyen gafillere de verilebilecek en anlamlı cevap olacaktır." dedi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, bugün "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olduğunu belirterek down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu dile getirdi. Aydın, "Öyle zannediyorum ki tüm siyasi parti gruplarımızın da mutabakatıyla yarın inşallah bu konuyla ilgili ortak bir Meclis Araştırması önergesi verilecektir. Bu konudaki duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Bugünün Nevruz Bayramı olduğuna da işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Nevruz ateşinin Anadolu'dan bölgemize, bölgemizden tüm cihana yayılarak insanlığı sarması ve kucaklaması hepimizin ortak temennisidir. Bu güzel toprakların havasını teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceğini paylaşan herkesin bayramı olan Nevruz, bunu bozmak isteyen gafillere de verilebilecek en anlamlı cevap olacaktır. Ayrılığın değil kavuşmanın, kavganın değil barışın ve sevginin bayramı olan Nevruz, birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek güzel günleri getirecektir."

Aydın, MHP 23. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefat haberini aldıklarını aktararak kendisine Allah'tan rahmet, MHP camiasına ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Aşık Veysel'in de ölüm yıl dönümü olduğunu ifade eden Aydın, Genel Kurul'da Veysel'in birkaç dizesini okudu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Bölükbaşı'nın vefat haberiyle sarsıldıklarını belirterek Bölükbaşı'nı rahmetle andıklarını söyledi.

Nevruz'un herkesin coşkuyla kutladığı bir bahar bayramı olduğunu anlatan Usta, "Türklerin en eski tarihinden günümüze kadar varlığını sürdüren nevruz, Ergenekon Bayramı, bütün unsurlarıyla adet ve gelenekleriyle esasında bir Türk bayramıdır." dedi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne değinen Usta, down sendromu konusunda gruplarının da bir araştırma önergesi olduğunu anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Nevruz Bayramı'nın her halkın farklı hikaye ve efsanelerle andığı bir bayram olduğunu ifade etti ve bugünün tatil olması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Bölükbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Nevruz Bayramı'nın tüm Türkiye'de heyecanla kutlandığına işaret eden Özkoç, Nevruz'un da diğer bayramlar gibi tatil olması gerektiğini söyledi.

"PKK/YPG bir terör örgütüdür"

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin'e ilişkin yeni görüntüler paylaştığını aktararak Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekliliği ve meşruluğunu görmek istemeyenlerin bu görüntülere bakması gerektiğini söyledi.

İnceöz, "Herkes görsün ve kabul etsin ki PKK/YPG bir terör örgütüdür. Sivil halkı kalkan olarak kullanmak isteyen, sivil halkın kaçmasına izin vermemek için oralarda çukurlar kazmış hain, acımasız, hiçbir kutsalı olmayan bir terör örgütüdür." dedi.

Nevruz Bayramı'na değinen İnceöz, "Yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz, hepimizin ortak değeri, ortak bayramıdır. Bizler dili, dini, mezhebi, inancı, etnik kökeni ve siyasi kökeni ne olursa olsun birlikte güçlü Türkiye'yiz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz pekişmesine vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımızın Nevruz'unu kutluyoruz." diye konuştu.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü de kutlayan İnceöz, MHP 23. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı nedeniyle MHP'ye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Siyasi parti temsilcileri ayrıca ölüm yıl dönümü dolayısıyla Aşık Veysel'i andı.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Türkiye'de nüfusa ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, TÜİK raporlarına göre, Türkiye'nin nüfusunun 2017 yılında 80 milyon 810 bin olduğunu ve nüfusun bir milyon arttığını söyledi. Nüfus verilerine ilişkin istatistiksel bilgileri paylaşan Kalkan, Türkiye'de yedi milyona yakın yaşlı nüfusunun bulunduğunu ve bunun Danimarka, Finlandiya gibi bir çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu dile getirdi.

Yaşlı nüfusun refahının arttırılmasıyla ilgili ileriye dönük tedbirlerin de alınması gerektiğine işaret eden Kalkan, şöyle konuştu:

"Bugünlerde 65 yaşındaki insana yaşlı, ihtiyar demek mümkün mü? Ömür uzuyor. 15 yıldır iktidardayız. 15 yıldır da kimse alınmasın Türkiye'de insan ömrü 3,3 yıl artmış. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum: Ömrünüz artmak istiyorsa bir 15 yıl daha bize iktidar verin 3,5 sene daha ömrünüz artsın. Bunu açıkça söylüyorum çünkü rakamlar bunu gösteriyor ben söylemiyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ise "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı. Down sendromlu bir bireyin resminin yer aldığı tişört giyen Engin, Meclis'te Down Sendromu Komisyonu kurulmasını istedi.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da Nevruz Bayramı dolayısıyla gündem dışı konuştu.

Bu arada, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle Meclis'e gelen down sendromlu gençler, izleyicilere ayrılan bölümden bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.