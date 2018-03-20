TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında 23 Mart Cuma da çalışacak.

AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, 535 Sıra Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurul, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasının ardından "Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarısı"nın görüşmelerine geçecek.

Genel Kurul, tasarının görüşmelerinin tamamlanmaması halinde haftalık çalışma günlerinin dışında 23 Mart Cuma günü de toplanacak.

CHP'nin önerisi

CHP, Danışma Kurulunda anlaşma olmaması nedeniyle, " Karaman ilinin sorunlarına yönelik araştırma önergesinin" bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula taşıdı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin önerisi, kabul edilmedi.