MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta "Kaçan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin sözcülüğünü yapmaktan utanmayan ABD, 'demokrasi getiriyoruz' diyerek girdiği yerlere dönüp bir baksın, kan, gözyaşı ve yıkımdan başka ne görebilecektir? Eğer Türk ordusu ile kendi orduları arasındaki insanlık farkını, hassasiyeti görmek isteyen varsa Afrin'e baksınlar." dedi.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybettiğini anımsatarak, Yazıcıoğlu'nu rahmet, şükran ve minnetle andı. Bu arada eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in de yaşamını yitirdiğini aktaran Aydın, Güzel'in darbelere ve haksızlıklara karşı çıktığını ve her daim milletin yanında saf tuttuğuna işaret etti.

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılının kutlandığına değinen Aydın, zaferle, aziz milletin, vatan toprağını gerektiğinde nasıl müdafaa edeceğini "Çanakkale geçilmez" diyerek tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Diyarbakır Hani'de PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşenlere rahmet diledi.

MHP Kongresi'nin hafta sonu gerçekleştirildiğini belirten Usta, partisinin emin ellerde geleceğe ilerlediğini vurguladı.

TSK'nın Afrin'e Türk bayrağı diktiğini aktaran Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika Birleşik Devletleri, yerel halka zulmeden teröristleri etekleri altına alarak yerleşim yerlerini terör yuvaları haline getirmiştir. Kaçan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin sözcülüğünü yapmaktan utanmayan ABD, 'demokrasi getiriyoruz' diyerek girdiği yerlere dönüp bir baksın, kan, gözyaşı ve yıkımdan başka ne görebilecektir? Türk Silahlı Kuvvetleri Musul, Halep, Rakka ve Doğu Guta'nın askeri harekatlar sonrası fotoğraflarını yayınlamıştır. Eğer Türk ordusu ile kendi orduları arasındaki insanlık farkını, hassasiyeti görmek isteyen varsa Afrin'e baksınlar, her şey ayan beyan ortadadır. O yüzden diyoruz ki insanı yaşatmak için kurulmuş tek ordu Türk ordusudur."

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise Çanakkale'de Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle bir ülke savunmasının yapıldığını belirterek, "Aslında boş bir ilçeye, Afrin'e girip de oradan bir Çanakkale Zaferi çıkarmaya çalışmak hakikaten bu ülkenin hakettiği bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Güzel ve Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamaya özen gösterdiğini savunan Özkoç, "Bu TBMM'nin çıkardığı bir kitap. Bu kitapta Meclis Başkanının bir takdimi var ve tek bahsedilmeyen kişi Atatürk. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran ve bu ülkede din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması, dinin siyasetle kirletilmemesini isteyen bir liderdir. Çanakkale'ye ilişkin hutbelerde herkesten bahsedilirken Atatürk'ten bahsedilmemesini milletimizin dikkatine sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de Güzel'e de rahmet dileyerek, devlet ve siyaset hayatına hizmetlerini daima hatırlayacaklarını ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin vatan ve bayrak sevgisinin, silahlara ve sayılara nasıl üstün geldiğinin kanıtı olduğunu belirten İnceöz, "Çanakkale ruhunun yüzyıllar geçse de devam edeceğinin en önemli kanıtını da 15 Temmuz gecesinde yaşadık. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağırmasıyla birlikte aynı duygularla, aynı kararlılıkla, istikbali uğruna, F16'lara, tanklara karşı çıplak elle karşı durdu." dedi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Mehmetçik'in Afrin'de Türk bayrağı açtığını anımsatan İnceöz, bölgeyi terör ve terör unsurlarından arındıran Mehmetçik'e dualarını gönderdi.

İnceöz, ÖSO'nun terörle ilintili gibi gösterilmeye ve operasyona gölge düşürülmeye çalışıldığını kaydetti.

Öte yandan, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 9'uncu yılı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kahramanmaraş'ın tarihi, turistik ve kültürel değerleri, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit de Adnan Menderes Havaalanı'na ilişkin gündem dışı söz aldı.