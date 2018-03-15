AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, "Yerel radyo ve televizyonlara, uydu konusunda bir müjdeyi hükümetimiz yakında açıklayacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için temel hak ve özgürlüklere ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Türkiye'de yolsuzluğun, cinsiyet eşitsizliğin artığını, basın özgürlüğünün ise gerilediğini ileri sürdü.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de Türkiye'nin, "2018 Dünya Özgürlükler Raporunda ilk defa özgür olmayan ülkeler arasında yer aldığını" savundu.

Bugün açıklanan Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ülkeler Grubu'nun (GRECO) Türkiye'ye ilişkin raporunda yargı bağımsızlığı ve yasama süreçlerine ilişkin eleştiriler bulunduğuna işaret eden Özel, "GRECO'ya belki yarın, bilmiyoruz, Cumhurbaşkanı çıkacak 'Sen kim oluyorsun?' diyecek ama öyle değil. 'Türkiye'ye güven olsun, yabancı yatırımcı gelsin, turizm iyi olsun, cazip hale gelsin' diyorsanız. GRECO'ya öyle 'sen kimsin, bizim için yok hükmündesin' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ise etnik kimliği, mezhebi, inancı ne olursa olsun, herkesi bağrına basan, onlara eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde, demokratik ortak yaşam bilincine ulaştıran anlayışı, daha güçlü kılmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin yerel radyo ve televizyonların yaşadığı sorunların belirlenmesine ilişkin önergesine dair grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

Öneri üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yerel radyo ve televizyonların, ulusal yayın yapanlarla aynı kurallara tabii tutulduğunu ve aynı paraları ödediğini, bu şekilde yerel basının yaşamasının mümkün olmadığını belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise medyanın sesinin kesilmemesi, tekçi anlayışın engellenmesi gerektiğini savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan da önergede, uydu yayına çıkılmasındaki yüksek fiyatlardan bahsedildiğini, bu konuda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla kurul oluşturulduğuna dikkati çekti.

Yerel radyo ve televizyonların uyduya çıkarken, eşit şartlarda bu imkandan yararlanması için önemli bir çalışma yapıldığını aktaran Eseyan, şunları kaydetti:

"Bu konudaki çalışmalar, nihayete erecek ve bu konudaki sıkıntılar, fiyat yüksekliği noktasında da bir müjde yakında yerel medya kuruluşlarına verilecek. Yani, yerel radyo ve televizyonlara, uydu konusunda bir müjdeyi hükümetimiz yakında açıklayacak."

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin "torba kanun"un görüşmelerine geçildi.