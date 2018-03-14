AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Türkiye'nin, Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçtiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili grup önerisinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Türk Tabipler Birliğini (TTB) "dik ve onurlu duruşlarından dolayı kutladığını" ifade etti.

Yıldırım, "Biz hekimler, mesleğimiz ve yeminimiz gereği ırk, dil, din ayrımı yapmayız. Bu bağlamda, TTB de elbette barışa sahip çıkacaktır, elbette savaşa karşı duracaktır." dedi.

Sağlıkçıların dünya kadar talebi olduğuna değinen Yıldırım, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yeni atanacak sağlık çalışanlarıyla ilgili güvenlik soruşturmalarının hemen bitirilmesini, sağlık çalışanlarının daha fazla mağdur edilmemesini istedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti hükümetlerinin sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Serdengeçti şunları kaydetti:

"30 yıldır yıldır bu camianın içerisinde bir hekim olarak hekimlerin sorunlarının ve çalışma şartlarının nereden nereye geldiğini çok iyi gözlemleyen birisiyim. 16 yıllık AK Parti iktidarı zamanında sağlık çalışanlarının çalışma şartları daha güzel hale gelmiştir. Sağlık çalışanları, hastane sayımız, yatak sayımız önceki yılların yaklaşık 3 katı seviyesine gelmiştir; maaşlarımız ve özlük haklarımız daha fazla artmıştır. 16 yıl önce yurt dışında çalışan hemşehrilerimizin Türkiye'ye geldiklerinde övünerek anlattıkları Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi o gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha yüksek teknolojiyi, daha güzel tanı ve tedavileri hızlı ve kolay bir şekilde elde eden bir ülkemiz var. O ülkenin insanlarının da tedavi amaçlı Türkiye'ye geldiklerinin farkındayız ve bunlara da şahitlik ediyoruz."

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Ayrıca, CHP'nin, Ankara Haymana kaplıcalarının uluslararası boyutta tanıtılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin "torba kanun"un görüşmelerine geçildi.