Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Hastane enfeksiyonlarını önlemenin biricik yolu, personelin el yıkama hususundaki hassasiyetidir. Yoksa dezenfektan kullanarak hastane enfeksiyonlarını tek başına engelleyemezsiniz." dedi.

CHP, son dönemde hastane mikroplarındaki artışın ve bu nedenle ortaya çıkan ölümlerin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi.

Öneri üzerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bu konunun üzerine bir an önce gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü, konu sağlık sorunu." diye konuştu.

Aydın, sağlık sektöründe kullanılmak üzere merdiven altı firmalarda üretilen alkollerin kaçak içki olarak piyasaya sürüldüğünü ve insanların bundan hayatını kaybettiğini iddia etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, CHP'ye, "Önergenizde, 'hastanedeki ölümlerin 3'te 2'si hastane enfeksiyonundan kaynaklanıyor' diyorsunuz. Bunu neye göre söylüyorsunuz?" diye sordu. İktidarlarında sağlık sektöründe yapılanları anlatan Kavuncu, 2002'de 870 olan yoğun bakım yatağı sayısının 16 bine çıktığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da 13 yıldır hastane enfeksiyonlarını kontrol etme konusunda çok iyi sistem kurduklarını ifade etti.

Kurdukları bu sistemin, Dünya Sağlık Örgütünün takdirini aldığını vurgulayan Akdağ, "Hastane enfeksiyonları bütün dünyanın ciddi sorunu. Türkiye'de alınan tedbirlerle ve hekimlerimizin, çalışanlarımızın dikkatli takipleriyle hastane enfeksiyonları, her yıl yüzde 8 ila yüzde 10 oranında azalmaktadır." dedi.

Recep Akdağ, antibiyotik kullanımını kontrol altına almak gerektiğini, aksi takdirde riskin her zaman olduğunu belirterek, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla antibiyotik kullanımını azalttıklarına işaret etti.

Şehir hastanelerinin en büyük özelliğinin, mekanların teknolojik açıdan mükemmel olması, ameliyatların ve yoğun bakımların, hastane enfeksiyonlarını önleyebilecek teknolojileri barındırması olduğunu anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca riskli hastaları, kanserli hastaları da takip etmiş bir hekim olarak söylüyorum; ne yaparsanız yapın, hastane enfeksiyonlarını önlemenin biricik yolu, personelin el yıkama hususundaki hassasiyetidir. Sağlık Bakanlığımız bunun için eğitimler yapıyor, bu eğitimler devam edecek.

Bütün sağlık çalışanlarına Meclisten sesleniyorum; el yıkama konusu, hastane enfeksiyonlarını önlemenin en önemli ayağını teşkil etmektedir. Yoksa dezenfektan kullanarak hastane enfeksiyonlarını tek başına engelleyemezsiniz. Hastanelerimizin kullandığı bütün malzemeler standartlar çerçevesinde kullanılmaktadır."

MHP'nin grup önerisi

MHP de Erzurum'un sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula taşıdı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, konuşmasında, ilinin bazı sorunlarını aktararak, Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta destek beklediğini söyledi.

Erzurum'a yüksek hızlı trenin gelmesini beklediklerini ifade eden Aydın, Erzurum Şeker Fabrikasının da kapatılmamasını istedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, önergenin kapsamının, diğer illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Muş ve Ağrı'nın da büyük sorunları var, oralardaki sorunları da araştırmamız lazım." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, AK Parti iktidarı döneminde, yatırımların yüzde 60'ının İstanbul ve çevresine yapıldığını söyleyerek, "Peki bu durumda Erzurum ne yapsın? Erzurum, 1970'li yıllara kadar Türkiye'nin en büyük 6-7 vilayetinden biriydi, bugün ise 60. sırada galiba." ifadesini kullandı.

Kuşoğlu, Cumhuriyet'in ilk üniversitelerinden birisi olan Atatürk Üniversitesinin Erzurum'da kurulduğunu, ilk şeker fabrikalarından birinin de Erzurum'da yapıldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, iline yapılan ve yapılacak yatırımları anlattı.

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Erzurum'da yapılacağını kaydeden Ilıcalı, Erzurumlu çiftçilerin mücadelesi sayesinde, bütün çiftçilerin borçlarının ertelendiğini bildirdi.

Müzakerelerin ardından CHP ve MHP ile HDP'nin, "İstanbul'da yapımı devam eden 3. Havalimanı inşaatı" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.