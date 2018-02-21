Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Birisinin bizim değerlerimize saldırması, taş atması onun değerini artırmaz, bizim değerlerimize de değerini kaybettirmez. Bizim bütün değerlerimizin kabul edilmesini, evlatlarımıza benimsetilmesini istiyoruz. Toplum böylelikle bir arada olur, geleceğe daha umutla bakar ve güçlenir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Okuryazarlık seferberliğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgenin 81 ile gönderildiğini belirten Yılmaz, genelgede, anayasada yer alan eğitim hakkı ve yetişkin okuma yazma eğitiminin, hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğunun ifade edildiğini aktardı.

Yılmaz, 2008'de girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısı 4 milyon 863 bin iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Ana Kız Okuldayız" kampanyası sonucunda, 2012'de bu sayının 2 milyon 784 bine düştüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının İnsani Gelişmişlik Raporu'na göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilenlerin oranının yüzde 95 olduğunu aktaran Yılmaz, "2002'de ise bu rakam yüzde 85,1 olarak gösteriliyor, yani 2002'de bu toplumdaki 100 kişiden 15'i okuma yazma bilmiyorken şimdi 5 kişiden aşağıya düştü. Bu sayıyı daha da azaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Herhangi bir nedenle Türkiye'de geçici sığınma talebinde bulunanlara da Türkçe öğretme gayesi taşıdıklarını dile getiren Yılmaz, bu kişilerin de okuma yazma kurslarına dahil edilmesini istediklerini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlarla birilerinin problemi olduğu" şeklindeki eleştiriye yanıt veren Yılmaz, bunun, toplum tarafından kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirtti.

Sadi Şirazi'nin "Kazara bir sapan taşı bir altın kaseye değse ne taşın kıymeti artar ne kıymetten düşer kase." sözlerini anımsatan Yılmaz, "Dolayısıyla da birisinin bizim değerlerimize saldırması, taş atması onun değerini artırmaz, bizim değerlerimize de değerini kaybettirmez. Dolayısıyla herkesin yapmış olduğu varsa sıkıntılı bir şey kendisiyle ilgili bir husustur. Bizim bütün değerlerimizin kabul edilmesini, evlatlarımıza benimsetilmesini istiyoruz. Toplum böylelikle bir arada olur, geleceğe daha umutla bakar ve güçlenir." diye konuştu.

Açığa alınan öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu anda 500 civarında öğretmenin açığa alındığını ifade eden Yılmaz, bakanlık olarak açığa aldıkları öğretmenlerin bir şekilde açığının sona erdirilmesi için çalıştıklarını ve inceleme yaptırdıklarını söyledi. Ancak, illerde ise valilikler tarafından 3 bine yakın öğretmenin açığa alındığını aktaran Yılmaz, valiliklerin görevden aldığı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığının göreve iade edemediğini kaydetti.

Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü anlatan Yılmaz, 3 bine yakın öğretmenin bir an önce soruşturmalarının tamamlanmasını istediğini ifade etti.

Yılmaz, "Devletin valisi, bir şekilde çalışma yaptırıp kendince bir kanaate ulaştıklarında bize iletirse biz gereğini yaparız. Dolayısıyla da şu anda bakanlıktaki sayı 500 civarında, valiliklerde de 3 bin civarında var. En kısa zamanda bunu neticelendirmeye çalışıyoruz. Biz öğretmenlerimizin bir an önce göreve dönmesi için gereken her şeyi yaparız." açıklamasında bulundu.

-"Bakanlık bünyesindeki öğrenci pansiyonlarında 50 bin kişilik boş yer var"

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenci pansiyonlarının 200 bine yakın kapasitesinin bulunduğunu belirten Yılmaz, buralarda 150 bin civarında öğrencinin barındığını ve yaklaşık 50 bin kişilik boş yer bulunduğunu, buna göre doluluk oranının yüzde 75 civarında olduğunu söyledi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla da istiyoruz ki evlatlarımızı kimseye bırakmadan, ister dernek, ister vakıf başka bir şey olmadan, onlar da sivil toplum kuruluşları, ön yargılı olarak suçlu da ilan etmiyoruz ama bu görevin öncelikle devlet tarafından verilmesini istiyoruz. Biz çalışmalarımıza gayret ediyoruz ama bilin ki devletin pansiyonlarında yani ortaöğretime yönelik olarak açık var, doluluk yok. Kredi Yurtlarda ise 200 binken 600 bin civarına geldi ama hala eksiklik var mı var ama yeni yurtlar da yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda bunu da ortadan kaldıracağız."

-"500 engelli öğretmen alımı için duyuru yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması içerisinde engelli öğretmenin bulunmadığını ancak en kısa zamanda ilave 500 engelli öğretmen alımı için duyuru yapacaklarını aktardı.

Sertifikalı eğitim konusuna da değinen Yılmaz, "Kesinlikle yani para karşılığı sertifika verilmemesi lazım, ikili eğitimin olmaması lazım." dedi.

İhtiyaçtan fazla olması nedeniyle son 4-5 yıldır hiçbir eğitim fakültesinin açılmadığını belirten Yılmaz, hangi fakültelerin, bölümlerin açılacağına ve bu bölümlere ne kadar kontenjan verileceğine Yükseköğretim Planlama Kurulunun karar vereceğini ifade etti. Yılmaz, böylece üniversiteyi bitiren öğrencilerin umutlarıyla, okullarını bitirdikten sonraki durumlarının birbiriyle çakışabileceğini dile getirdi.