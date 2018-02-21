CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifine dair, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Birinci bölümün tümü üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Balbay, akademinin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatına katılması isteniyorsa "gelecek kaygısının" önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı kapsamındaki genç akademisyenlerin durumunun bir an önce ele alınması gerektiğini dile getiren Balbay, eğitime aktarılan para artsa da kalitenin artmadığını savundu.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine değinen Balbay, mutabakatın 7-8 maddesinin YSK ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Balbay, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." ifadelerini kullandı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise üniversitelerin vesayet altında olduğunu savunarak, teklifin YÖK'ün yetki alanını daha da genişlettiğini söyledi.

Üniversitelerin ticarileştirildiğini, piyasaların beklentileri doğrultusunda yapılandırıldığını iddia eden Botan, KHK'lerle binlerce akademisyenin ihraç edildiğini, üniversite özekliği ve özgürlüğünün ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de AK Parti'nin eğitime baştan beri büyük önem verdiğini ve yatırım yaptığını ifade etti.

Yükseköğretimde misyon farklılaşmasına gidildiğini belirten İsen, teklifle öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli şekilde yararlanmasının amaçlandığını kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekil Kamil Aydın da eğitimde nicelik artırılırken niteliğe de odaklanmak gerektiğine işaret ederek, sistemde istikrarın çok önemli olduğunu, aksayan yönlerin değiştirilebileceğini ama baştan silip yeni bir sistem idame etmenin doğru olmadığını söyledi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise üniversitelerin milletin beyni olması gerektiğini dile getirdi.