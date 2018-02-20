TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, bundan 26 yıl önce Hocalı'da kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların dünyanın gözü önünde katledildiğini belirterek, "Bu insanlık dışı saldırı başta Azerbaycan halkı olmak üzere tüm halkımızın da yüreğinde derin bir acı bırakmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Aydın başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Otizmli Çocukların Sorunları ve Otizm Eylem Planı konusundaki konuşmasında, bu rahatsızlığın kaynağının, psikolojik değil nörolojik olduğunu ve tedavisinin bulunmadığını belirterek, her çocuğa farklı bir şekilde yardım edilmesi ve işaret dilinin öğretilmesi gerektiğini dile getirdi. Erken tanı ve teşhisin önemine değinen Şimşek, gereki eğitimlerle otizmli çocukların geleceğe hazırlanabileceğini belirtti.

TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sırasında kaybolan TSK ve EGM'ye Ait Silah ve Mühimmat konusuna ilişkin konuşmasında, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade ederek, dağıtılan silahların türü ve kimde olduğunun belli olmadığını dile getirdi. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu silahların bulunamadığını aktaran Tüzün, çok sayıda silahın vatandaşların elinde olduğunu öne sürdü. Bu konuda Meclis araştırma komisyonu kurulması konusunda girişimde bulunacaklarını belirten Tüzün, verilen silahların iade edilmediği takdirde cezai müeyyide uygulanmasına ilişkin kanun teklifi sunacaklarını da anlattı.

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi konusundaki konuşmasında, şiddet ve her türlü istismarın sadece toplumda artış gösterdiğine dikkati çekerek, bununla ilgili çocukluk döneminden başlayarak ailede eğitim verilmesi gerektiğini kaydetti.

Hocalı katliamının 26. yılı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, bundan 26 yıl önce Hocalı'da kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların dünyanın gözü önünde katledildiğini anımsatarak, "Bu insanlık dışı saldırı başta Azerbaycan halkı olmak üzere tüm halkımızın da yüreğinde derin bir acı bırakmıştır." diye konuştu.

Bu katliamın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Hocalı'nın unutulmadığını ve unutturulmayacağını aktaran Aydın, tüm dünyanın da ikircikli yaklaşımını bir tarafa bırakarak Hocalı katliamıyla birlikte Müslümanların da acı çektiği ve katledildiği olayları görmelerini istedi. Hocalı'da katledilenlere Allah'tan rahmet dileyen Aydın, bunun sorumlularını da kınadı.

"2 bin 6 kişinin iş kazalarında hayatını kaybetti"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, şehit olan güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet dileyerek, Ege Üniversitesi'nde üç yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu da andı. Usta, Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulundu.

Son günlerde bazı illerde çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarının kamuoyuna yansıdığını anımsatan Usta, 2017 yılında, 387 çocuğun cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Kanunlarda caydırıcılıkla ilgili eksiklikler bulunduğuna dikkati çeken Usta, konunun eğitim, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla Bakanlar Kurulunca kurulan komisyonun çalışmaları kapsamında ele alınmasını beklediklerini kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, geçen sene 2 bin 6 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, bunlardan 60'ının ise çocuk olduğunu hatırlatarak, bütün partileri başta taşeron olmak üzere çocuk işçiliği ile mücadeleye çağırdıklarını belirtti.

"Soruna Meclis merkezli bir çözüm üretilmeli"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hocalı katliamını kınadıklarını ve hayatını kaybeden soydaşları rahmetle andıklarını söyledi. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nun, bugün Mecliste görüşüleceğini dile getiren Özel, soruna Meclis merkezli bir çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaretlerini de eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nun bugün görüşüleceğini hatırlatarak, buna ilişkin yasal düzenlemeler ve tedbirler konusunda bugüne kadar büyük bir mesafe alındığını söyledi.

Bülent Turan, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin eleştirisini ise şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar şehit olan 32 Mehmetçiğe rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Turan, harekatta görev alan askerlerin başarılı olması temennisinde bulundu.

Bundan 26 yıl önce gerçekleşen Hocalı katliamında, Ermeni askerlerince büyük bir insanlık suçuna ve soykırıma imza atıldığını vurgulayan Turan, "Katledilenler Müslüman olunca ne yazık ki dünya bu katliama yeterli ses ve cevap vermedi. Katledilen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.