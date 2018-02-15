TBMM Genel Kurulunda HDP ve CHP gruplarının önerileri kabul edilmedi.

HDP Grubu, Danışma Kurulu toplanamadığından "toplumsal kutuplaşma" konusundaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesini Genel Kurulun gündemine getirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Türkiye'de toplumunun her konuda kutuplaşmanın zirve noktasına geldiğini ileri sürdü.

Bu kutuplaşmanın duygusal kopuşa da neden olduğunu savunan Taşdemir, siyaset kurumunun devreye girmesi ve toplumsal barış sürecini başlatması gerektiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise önergede bir yandan kutuplaşmadan söz edildiğini, diğer yandan terörle mücadeleye son verilmesi, teröristlerle müzakere edilmesinin istendiğini dile getirerek, bu yaklaşımı eleştirdi.

Akçay, önergenin başlı başına kutuplaşmaya yol açacak nitelikte olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partisinin sorunların çözümü için her zaman TBMM'yi adres gösterdiğinin altını çizdi. Altay, ülkenin sahibinin millet, yetkiyi millet adına kullananın ise Meclis olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde bölgenin en güçlü ülkesi olacağına işaret eden Altay, "Emperyal güçlerin bu bölgedeki kovanlara soktuğu çomaklara niye alet oluyoruz? Bizim birliğimiz bizi bölgenin en güçlüsü yapacak tek unsurdur. 'Ben milliyim, sen değilsin' polemiklerinin bu ülkeye hiçbir karı olmaz. İçerideki zenginliğimizin, çok renkliliğimizin kaşınmasına duyarsız kalmazsak, çanak tutmazsak Türkiye bu hale gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'de savaşmadığını, terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon yaptığına dikkati çeken Altay, ulusal konuların hiç kimsenin tekelinde olmadığını vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise AK Parti siyasetinin milletin birlik ve beraberliğine dayandığını, bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Fitne tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceklerinin altını çizen Fırat, "Biz Türkiye'de 80 milyon vatandaşımızı aynı çatı altında birleştiriyoruz. Ülkemizin huzuru ve kardeşliği için sürdürülen mücadelemizi istismar eden, kan ve gözyaşından beslenenler asla başarıya ulaşamayacaklardır." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından HDP Grubunun önerisi reddedildi.

-"Ekonomi durma noktasına geldi"

CHP Grubu da Danışma Kurulu toplanamadığından sınır bölgesindeki yerleşim yerlerine düşen roketlerle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini Genel Kurulun gündemine getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay halkının Türk askerlerinin ve teröre karşı yürüttükleri mücadelenin yanında olduğunu, onların ayağına taş değmemesi için dua ettiğini söyledi.

Topal, ancak bölgenin güvenlik sorunları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, ekonominin durma noktasına geldiğini savunarak, iktidarın bu duruma duyarsız kaldığını ileri sürdü.

CHP Grubunun önerisi de Genel Kurulda kabul edilmedi.