Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun'a geçen yıl sonu itibarıyla 14 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Günü dolayısıyla gündem dışı söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, geçtiğimiz günlerde şehrin kurtuluşunun, gencinden yaşlısına coşkuyla kutlandığını söyledi.

Vatan, namus, iman uğruna Kahramanmaraşlının hiç korkmadığını, esarete teslim olmadığını belirten Reyhanlıoğlu, "98 yıl önce olduğu gibi vatanımız üzerinde oynanan oyunların bugün de farkındayız. Şer güçler ve onların taşeronlarına karşı diriyiz, güçlüyüz. Tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım da Şeyh Said ayaklanmasına değinerek, "Şeyh Said, 93 yıl önce İslami ve milli duygularla kıyam gerçekleştirdi. Devletlerin görevi eşitliği sağlamaktır. Bu eşitlik sağlanmadığı takdirde ayaklanmaların ardı arkası kesilmez. Bu realite tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ise AK Parti iktidarının 15 yıllık süreçte Giresun'a hiç bir yatırım yapmadığını, bu nedenle kentin hizmet fakiri bir il olarak kaldığını öne sürdü.

"Giresun'a 14 milyar lira yatırım yapıldı"

Bektaşoğlu'nun açıklamalarının ardından söz isteyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir Giresun sevdalısı olduğunu herkesin bildiğini, kente geçen yıl sonuna kadar 14 milyar lira değerinde yatırım yapıldığını söyledi.

"Giresun Giresun olalı böyle bir yatırım görmedi." diyen Eroğlu, "Yatırım bazında Giresun'un birçok ilçesine önem verdik. Kentte daha önce doğru dürüst baraj, dere ıslahı yoktu. Bakanlık olarak 1 milyar 200 milyon lira destek verdik. Kente 5 baraj, bir gölet inşaası gerçekleştirdik, 8 baraj ve 3 göletin inşaatı devam ediyor. Böylece Giresun baraj ve göletler şehri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Eroğlu, Giresun'un sürekli sel baskınlarına maruz kaldığını, hükümetin bu yöndeki çalışmalarında 64 derenin ıslahını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kentte 31 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'daki vatandaşlarımıza ek gelir getirmesi amacıyla ceviz, badem ağaçları diktik. Bakımları 3 yıl boyunca bize ait olmak üzere bunları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Espiye ilçemizde ise 9 bal ormanı kurduk. 15 mesire alanını da vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Aksu Deresiyle ilgili olarak da çok güzel bir projemiz var. Kentte 27 meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Denizde 2 otomatik ölçüm istasyonu kurduk. Yapılması gereken ne varsa bu kentimize yaptık."