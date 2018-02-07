Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bütün dünyaya ilan edildiğini belirterek, "Özel olarak Suriye rejimine antetli, resmi bir şey yok, olması da mümkün değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkerenin görüşmelerinde, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Suriye rejimiyle şeyimiz olmazsa da yazılı bildirimde bulunduk." şeklinde açıklama yaptığını anımsattı.

Gök, Canikli'ye, "Suriye'deki rejime bu operasyonla ilgili bir yazılı bildirimde bulunarak muhattap aldınız mı" sorusunu yöneltti.

Nurettin Canikli, Levent Gök'ün sorusunu, "Harekat başladıktan sonra bütün dünya bilgilendirilmiştir. Dünyaya ilan ettik, bilgi verdik. Özel olarak Suriye rejimine antetli, resmi bir şey yok, olması da mümkün değil. Resmi, antetli bir şey yok ama bütün dünyaya duyuruldu." diye yanıtladı.

Canikli, Gök'ün "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı ile Suriye'de görüşme gerçekleştirdiği iddiası doğru mu" şeklindeki sorusu üzerine ise "Yaklaşık saat 14.00'ten beri buradayız. Dolayısıyla Sayın Fidan'ın böyle bir görüşme yapıp yapmadığı konusunda doğal olarak bilgimiz olması şu an için mümkün değil." dedi.

İstihbarat örgütlerinin çalışma şekilleri, yöntemleri, kurallarının çok farklı olduğunu, kanalların her zaman açık tutulduğunu dile getiren Bakan Canikli, önemli olanın resmi ilişkiler, kararlar ve eylemler olduğunu vurgulayarak, görüşmeye ilişkin bilgisi bulunmadığını söyledi.