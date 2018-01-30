TBMM Genel Kurulunda, OHAL Kapsamında çıkarılan 676 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) maddeleri kabul edildi.

KHK'lerden, diğer kanunlarda bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarılarak, uyum düzenlemeleri yapıldı.

676 sayılı KHK'den, özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme de çıkarıldı.

TBMM İçtüzüğünün, TBMM Başkanvekili'ne verdiği takdir yetkisiyle, KHK'lerin tümünün oylaması 1 Şubat Perşembe günü yapılacak. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 4 grubun anlaşmasıyla bu kararı aldığını söyledi.

"KHK'lerin hukuka kavuşması lazım"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uzun süredir dile getirdikleri şekilde gündemin ilk 25 sırasına KHK'lerin alındığını anımsattı.

Özel, "Bir an önce bu KHK'lerin hukuka kavuşması, hukuk denetimine girmesi lazım. Ama ilgili maddelere vereceğimiz ret oyları bu konudaki grubumuzun kanaatini ve kanun metninden çıkarma önergesi olarak değerlendirilmesini yüce Meclisin takdirine sunuyor, tutanaklara böyle geçmesini talep ediyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, maddelerle ilgili önerge vermemelerinin, bu maddeleri destekledikleri anlamına gelmediğini belirterek, "Kökten, bütün KHK'lerin bütün maddelerine karşıyız. Ülke bu kadar olağanüstülüğü değil, olağan hali ve demokratik rejimi; KHK'leri değil, anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü hak edebilecek müktesebata sahiptir. İktidardan, bu tahayyüllerinden vazgeçmesini, bir an önce bunları tümüyle iptal etmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Buldan, iki KHK'nin görüşmesinin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Buldan, verilen aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.