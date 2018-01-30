AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı "Siz bir emperyal güçle bir çete olarak kirli bir ilişki kurarsanız, 5 bin tır dolusu silah alırsanız, gül değil silah, bunun adı açık bir savaştır. Barış mı istiyorsun, terör örgütüne karşı çıkacaksın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, MHP'nin, yatırım teşvik sisteminin sorunları ile ilgili önergenin görüşülmesine ilişkin önerisi ele alındı.

Partisinin önerisi üzerine söz alan Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, özellikle son yıllarda yatırım teşvik sisteminde sık sık değişiklikler yapıldığını, sistemin karmaşık hale geldiğini ifade etti.

Ayhan, "Mevcut yatırım teşvik sisteminin katma değeri daha yüksek, üretimi artıracak ve yabancı girdi bağımlılığını azaltacak bir netice doğurmadığı, üretim ve ihracatımızın teknolojinin yapısını değiştirecek nitelikte yatırımlarda herhangi bir artış sağlamadığı, bu yönüyle sistemin ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına ve teşvik sisteminin amaçlarına hizmet etmediği görülmektedir." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yatırım için güvenli bir yatırım ortamının gerektiğinin altını çizerek, yatırım teşvik sisteminin sağlıklı bir raya oturması için de OHAL'in bir an önce sona erdirilmesi ve yargıya güvenin sağlanması gerektiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, iktidarları hükümetleri döneminde yatırımcılara birçok kolaylık sağlandığını dile getirdi. Daha etkin bir teşvik sistemini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Öztürk, üretici ve çalışanların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Daha sonra HDP'nin, "Barış ve ifade özgürlüğü"ne ilişkin önergenin gündeme alınması önerisine geçildi.

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, uzun süredir Türkiye'de ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürerek, orantısız bir gözaltı sürecinin yaşandığını savundu. Irgat, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerinin barışı savunduğu için gözaltında olduklarını iddia etti.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da "TTB, bir hekim, 'barış olsun, şehit gelmesin, bir askerimiz yaralanmasın' diyorsa bunun neresi suçtur?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Zeytin Dalı Harekatı'nın, PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin Türkiye ve bölgedeki halka karşı yürüttüğü terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak için yapıldığına işaret etti. Operasyonun meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Tunç, teröre ve teröriste karşı yapılan ve şimdiye kadar hiçbir sivil kayıp verilmemiş bu operasyonu, barışa karşı yapılmış gibi nitelendirmenin esef verici olduğunu dile getirdi. Tunç, TTB'nin açıklamasının ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da söz konusu harekata ilişkin düşünce ayrılığı bulunabileceğini belirterek, "Bunlar terör değildir, şiddet değildir. Barış haktır, barışı savunmak haktır, sizin terör dediğiniz şeye terör dememek de suç değildir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı "(Savaş olmasın barış olsun...) bunu istemeyen kimse olmaz, kirli hesapları olanlar hariç, bölgede karanlık hesapları olanlar hariç, Ortadoğu'yu Balkanlaştırıp oradaki insanları birbirine düşürerek, onların üzerinde egemenlik kurmak isteyenler hariç." dedi.

Bölgede herkesin barışı istediğinin altını çizen Bostancı, bölgede emperyal hayalet bulunduğunu, bu emperyal hayaletin çetelerle, terör örgütleriyle bağ kurduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu kirli ilişkiye karşı olduğuna dikkati çeken Bostancı, "Siz bir emperyal güçle bir çete olarak kirli bir ilişki kurarsanız, 5 bin tır dolusu silah alırsanız, gül değil silah, bunun adı açık bir savaştır. Barış mı istiyorsun, terör örgütüne karşı çıkacaksın, bölgedeki insanların kafasına vuran, Kürt'ün, Arap'ın, Türk'ün kafasına vuran o terör örgütüne karşı çıkacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada HDP'nin önerisi kabul edilmedi.