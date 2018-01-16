AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, OHAL'in keyfilikten değil, zorunluluktan dolayı ilan edildiğini belirtti.

CHP, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için OHAL tezkerelerinin gündemin ön sıralarına alınmasını, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin, "Meclisi devre dışı bırakmadık." dediğini belirterek, eğer bırakılmadıysa 31 KHK'dan neden sadece 5'inin TBMM'ye sevk edildiğini sordu. Özkoç, bu çerçevede TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın görevini kötüye kullandığını, KHK'ları TBMM'ye getirmeyip, onlar üzerinden Meclisin iradesini yok saydığını öne sürerek, "Meclis Başkanı milletin meclis başkanı olmaktan çıkıp sarayın meclis başkanı konumuna geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "karikatür bir tip"e benzettiğini ifade eden Özkoç, "Ekonomi büyüyor.", "İleri demokrasimiz var." diyen Erdoğan'a Türkiye ve dünyanın güldüğünü ileri sürdü. Özkoç, "Bir karikatür mü arıyorsunuz aynaya bakın, siz de kahkahalarla güleceksiniz." diye konuştu.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na "Yol arkadaşlarına dikkat et." dediğini dile getirerek, "Sizin yol arkadaşlarınızı söyleyeyim; Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, PYD Lideri Salih Müslim, Barzani, Rıza Sarraf, Ensar Vakfıdır. Kendi yol arkadaşlarınızı seçmişsiniz, yolunuz açık olsun." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, OHAL'i, sanki durup dururken ilan ettikleri gibi bir durum yaratıldığını kaydederek, OHAL'in keyfilikten değil, bir zorunluluktan dolayı ilan edildiğini vurguladı. Muş, bunun, Türkiye'nin kendi varlığını korumak, mücadele etmek amacıyla kullanılan, Anayasa ve yasalardan alınan bir hak olduğunu dile getirdi.

Muş, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurtaran, meşru hükümeti ayakta tutan millete karşı, CHP milletvekilinin "it" dediğini söyleyerek, "Bunu, darbeyi durduran millete söylüyor. Kimin yol arkadaşı? Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı. Darbelere karşı direnmek ne zamandan beri militanlık oluyor?" diye sordu.

Bu yapının suç örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra devletin, hükümetin bununla mücadele ettiğine işaret eden Muş, "Kılıçdaroğlu, bunların kanalına çıkıyor, 'İddia ediyorum Erdoğan seçimleri beklemeyecek kaçacak.' diyor. Milletvekilleriniz kanallarının önünde kapanmasın diye bekliyor. Suç işlediği artık kamuoyunda alenileşmiş bir yapı olduğu ortaya çıktıktan sonra CHP buna sahip çıkıyor."diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sataşma gerekçesiyle kürsüye çıkarak, AK Parti içinde ne kadar çok bağıran varsa o kadar FETÖ'cü olduğunu ileri sürdü.

Tanal'ın, "Muş, sen FETÖ'nün okullarında okudun mu, yurtlarında kaldın mı, bursunu aldın mı, almadın mı?" sözlerine Muş, "TBMM'nin sitesinde hangi okullarda okuduğum var. Kimseden tek kuruş burs almadım. Tanal, FETÖ kanalları kapanmasın diye polislerle mücadele etti. Tanal, FÖTÖ kanalı kapandığı için hüngür hüngür ağlayan biridir." diye karşılık verdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis Başkanlığının KHK'ların geldiği andan itibaren gündemin son sırasına koyduğunu, gündemde yer aldığını ancak görüşülme sırasını belirlemenin Genel Kurulun elinde olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından grup önerisi kabul edilmedi.